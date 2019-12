IKKE TILFREDS: Marit Hermansen, president i Den norske legeforening. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Legeforeningen: – Liv og helse står i fare

Alle ressurser må settes inn for å stoppe luftambulansekrisen, mener Den norske legeforening. De ønsker en diskusjon om det er riktig å sette ambulanseflyene ut på anbud.

– Det er en svært alvorlig situasjon i nord, hvor vi ser at liv og helse står i fare. En slik risiko for pasientsikkerheten er uakseptabel, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, til VG.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Norge beskrives som kritisk. Det er krevende for legene, mener Hermansen.

– De opplever at det er en sårbar og ustabil situasjon, og at de ikke har tilgang på den beredskapen de trenger. De er også opptatte av at dette løses raskt og at alle ressurser settes inn.

Offentlig drift skal utredes

Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSSA) tok over driften av alle landets ambulansefly 1. juli i år, på oppdrag fra Luftambulansetjenesten. I en pressekonferanse søndag beklaget Babcock, og sa at de tekniske utfordringene har vært større enn forutsett.

– Vi vet allerede i dag at vi må planlegge for en bedre reservekapasitet, så befolkningen og de ansatte ikke havner i denne situasjonen på ny, sier Hermansen.

– På lang sikt må vi diskutere om det er riktig å sette så kritiske deler av helsetjenesten ut på anbud.

En ekspertgruppe skal utrede fremtidig drift av Luftambulansetjenesten, blant annet om tilbudet skal ut på anbud igjen eller om det bør drives av det offentlige.

PARKERT: Fire av Babcocks fly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Kritisk i Nord-Norge

Ambulanseflyene er livsviktige i akuttberedskapen, mener Hermansen. Krisen merkes særlig nordpå, der reisen til et sykehus er lengre.

– På det sentrale Østlandet snakker man om reisevei på minutter for å få behandling for hjerteinfarkt og hjerneslag. Luftambulansen kan sørge for rask og god behandling, selv om det er langt til sykehus. Men hvis man ikke har en operativ flytjeneste og helikoptre ikke kan lande på grunn av dårlig vær, så har man bare kjøretøy igjen. Da kan det ta mange timer å komme frem.

Nå må alle tenkelige ressurser settes inn for å styrke beredskapen, mener Hermansen.

– Når det gjelder akutte sykdommer og tilstander er tiden avgjørende. Her snakker vi om store avstander og mye krevende vær, og våre medlemmer opplever nå at de ikke har den beredskapen som trengs, sier hun og fortsetter:

– Dette er erfarne folk som er godt vant til å takle akutte tilstander langt fra sykehus, men de er helt avhengige av luftambulansen for å yte gode helsetjenester til alvorlig skadde og syke.

Luftambulansetjenesten gjør sitt aller beste for å løse krisen, forsikrer helseminister Bent Høie.

– Jeg forstår at folk er urolige slik situasjonen er nå. Tjenesten har satt inn en rekke kompenserende tiltak, og jobber på spreng for å løse de tekniske problemene. Jeg følger utviklingen nøye, og forsikrer meg om at luftambulansetjenesten vurderer alle mulige tiltak, sa Høie til VG på mandag.

