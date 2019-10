Bevæpnet politi utenfor politihuset i Oslo etter en bombetrussel i høst. Foto: Tore Kristiansen, VG

Frykter flere politidistrikt med underskudd

Politiets fellesforbund feirer gjennomslag, men sier det mangler flere hundre millioner kroner for at regjeringens satsing på politiet skal lykkes. Justisministeren mener forbundet har regnet feil.

Nå nettopp







– Vi hadde to hovedprioriteringer i dette statsbudsjettet: At studentene som går ut fra politihøyskolen får jobb og en satsing på etterforskning av straffesaker. Begge er omtalt i forslaget til statsbudsjett, sier leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad til VG.

les også Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

Å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen koster 100,4 millioner kroner og satsingen på etterforskning vil koste 83 millioner kroner, ifølge budsjettforslaget fra Justisdepartementet.

les også Statsbudsjettet: Mer penger til de kongelige

– Men når man ser på bevilgningene over statsbudsjettet under ett, så er det ikke rom for disse satsingene. Det mangler flere hundre millioner for at det skal gå opp, sier Bolstad.

BER OM MER PENGER: Leder i Politiforbundet Sigve Bolstad. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Hva blir løsningen?

– Det har kommet løfter uten nok bevilgninger tidligere. Det har pleid å løse seg ved at man prioriterer ned politidistriktene og at de må kutte. Vi ser at flere politidistrikt kommer til å gå med underskudd og ta dette med seg inn i 2020, sier Bolstad.

les også De største bilnyhetene i statsbudsjettet: Ingen skattefradrag for bompenger

– Blir litt feil

Justisminister Jøran Kallmyr mener Politiets Fellesforbund (PF) har regnet feil, og at det er mer enn nok penger i budsjettet til både å ansette 170 nyutdannede politifolk samt satse på etterforskning i straffesaker.

– Det PF har gjort blir litt feil. De har sett på hvor stor økningen i politibudsjettet er totalt sett og sammenlignet det med 2019-budsjettet og sett at det er en økning på 600 millioner. Samtidig mener de at 500 millioner kommer som en følge av justert pris- og lønnsvekst, og da er det egentlig bare 100 millioner igjen etter pris- og lønnsveksten, sier Kallmyr til VG.

les også – Statsbudsjettets tristeste nyhet: 25 000 flere på uføretrygd

Han mener det ikke går an å sammenligne de to årene rett opp og ned siden det lå store engangsinvesteringer inne i 2019-budsjettet, utgifter man slipper neste år.

– I budsjettet for 2019 lå det blant annet inne en engangsinvestering til anskaffelse av nye politihelikoptre som hadde en ramme på 239 millioner. I 2019 budsjettet lå det også inne penger til gjennomføringen av Taraldrud samt Norges bidrag til Frontex på 98 millioner. Sistnevnte er nå flyttet til et annet budsjettkapittel, dette ligger ikke lenger inne i politiet, sier Kallmyr.

Han lover at politidistriktene ikke må knipe inn for å få budsjettet til å gå opp.

– De 350 millionene jeg har snakket om i dag er en reell økning av politiets budsjett, men jeg forstår at dette er ekstremt komplisert, sier Kallmyr.

I de 350 millionene inngår helårsvirkingen på 201 millioner til flere politistillinger, som i første omgang er beregnet å koste 100,4 millioner.

Det er på Taraldrud i Ski kommune at man skal man bygge politiets nye beredskapsssenter.

Publisert: 07.10.19 kl. 19:29







Mer om