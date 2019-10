I RETTEN: Mazyar Keshvari møtte i Nedre Romerike tingrett tidligere i oktober. Straffesaken er behandlet som en såkalt tilståelsessak. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mazyar Keshvari dømt til syv måneders fengsel

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er dømt til syv måneders fengsel etter å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner til Stortinget.

Det opplyser Keshvaris forsvarer John Christian Elden til VG.

– Keshvari har fått en streng, men rettferdig dom på syv måneder, sier han.

Keshvari har tidligere erkjent forholdene, beklaget og tilbakebetalt summen.

Straffen er vesentlig lavere enn påtalemyndighetens straffeforslag på ett år og seks måneders fengsel.

– Retten la seg to måneder over det jeg mente var riktig, men tok klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år, sier Elden videre.

Han sier at Keshvari håper at dette er et endelig punktum for saken.

– Keshvari er sterkt preget av den alvorlige og strenge dommen han har fått. Og det er som han sa i retten: dette er den mørkeste, tyngste og mest skambelagte tiden i hans liv. Så dommen går sterkt inn på ham, samtidig som han ønsker å gjøre opp for seg, sier Elden.

– Smerter meg stort

Under sin forklaring i Nedre Romerike tingrett 18. oktober ga stortingsrepresentanten en uforbeholden tilståelse.

– Jeg ønsker å starte med å gi en uforbeholden unnskylding for mine handlinger. Jeg vil be mine venner, kolleger, familie, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en vanskelig periode i livet har begått feil og har handlet galt. Det smerter meg stort, sa Keshvari.

Han forklarte at han har levert totalt 73 reiseregninger for reiser han ikke har vært på. I noen tilfeller krevde han refusjon for reiseutgifter, i andre tilfeller refusjon for reiseutgifter, kost og losji.

Meldte seg ut av Frp

Stortingsrepresentanten meldte seg samtidig med rettssaken ut av Fremskrittspartiet.

– Jeg er opptatt av å erkjenne, tilbakebetale, ta min straff og rydde opp, uttalte Keshvari i en pressemelding.

Han er fremdeles stortingsrepresentant ut perioden.

Tilståelsessak

For ett år siden avslørte Aftenposten at stortingsrepresentanten hadde fått utbetalt penger for reiser han ikke har gjennomført. Saken førte til at Stortingets administrasjon anmeldte Frp-politikeren.

Keshvari har vært sykemeldt siden oktober i fjor.

Politikeren sa seg villig til å la straffesaken bli behandlet som en såkalt tilståelsessak. Det betyr at rettsbehandlingen er forenklet på betingelse av at den siktede avgir en uforbeholden tilståelse.

Fakta om tilståelsesdom: Dersom en siktet i en straffesak gir en uforbeholden tilståelse som stemmer overens med politiets etterforskning, kan tingretten la være å gjennomføre en full hovedforhandling og i stedet avsi en såkalt tilståelsesdom.

Dette gjelder bare straffesaker som har en strafferamme på under ti års fengsel.

Påtalemyndigheten må begjære slik saksbehandling fra domstolen, og den siktede må gi sitt samtykke til slik forenklet behandling.

Ved en slik forenklet prosess blir det ikke skrevet en tiltale. Den siktede vil bare ha rett til forsvarer i saker hvor påtalemyndigheten krever mer enn seks måneders fengsel.

Under rettsmøtet er det normalt bare dommeren og den siktede til stede, i tillegg til et rettsvitne.

Det er vanlig å få strafferabatt ved tilståelsesdom.

En tilståelsesdom kan ankes til lagmannsretten dersom den siktede er misfornøyd med straffeutmålingen eller mener det er begått saksbehandlingsfeil. Kilder: NTB, Norges Lover, Store Norske Leksikon, Domstol.no

Pågrepet for våpentrusler

I februar tidligere i år ble han pågrepet for våpentrusler. VG fikk da opplyst at fornærmede i saken opplevde det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rulett» med et håndvåpen.

Politiet rykket ut etter melding fra fornærmede og det ble tatt beslag i våpen hjemme hos politikeren. Keshvari erkjenner ikke straffskyld i denne saken.

