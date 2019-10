LISTER OPP FOR REGJERINGEN: NHO-sjef Ole Erik Almlid lister opp saker hvor regjeringen har bidratt til uforutsigbarhet for landets bedrifter. Foto: Frode Hansen, VG

NHO refser regjeringen før statsbudsjettet: – Har hjertet i halsen

NHO-sjef Ole Erik Almlid advarer regjeringen og Stortinget. – Det er blitt mindre attraktivt å drive bedrift i Norge, sier Almlid. Han håper på et kjedelig statsbudsjett.

– Det har blitt verre de senere årene. Bedriftsledere landet over forteller meg at de har hjertet i halsen om høsten, når statsbudsjettforhandlingene nærmer seg slutten. Sånn kan vi ikke ha det. Manglende forutsigbarhet er uten sammenligning norske bedriftslederes største bekymring. Det må regjeringen og landets politikere forstå, sier Almlid til VG.

Mandag klokken 10 legger finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet, som legger rammene for økonomien i innbyggerne og næringslivet i Norge neste år.

– Norge har vært kjent som et trygt land å investere i, med en stabil politikk. Forutsigbarhet er avgjørende for norske bedrifter og Norges rykte som vertsnasjon for bedrifter og investeringer. De siste årene har dette gått i helt gal retning. Da mister vi konkurranseevne og et viktig fortrinn, sier han til VG.

Almlid sier at politikernes viktigste oppgave når det gjelder landets bedrifter, er å bidra med stabile rammevilkår.

– Bedrifter dropper å investere fordi rammene er for uforutsigbare. Det gjør at vi taper vi muligheter til å skape jobber og de løsningene samfunnet trenger, sier Almlid, som har vært administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NH0) siden desember i fjor.

Lang liste

Han lister opp vedtak de senere årene, som han mener på en unødvendig måte har bidratt til å endre rammevilkårene til norsk bedrifter.

Angriper Ap

Almlid understreker også betydningen av at det må være forutsigbarhet i at partiene følger opp egen varslet politikk.

– Et eksempel på det er når en flertallsregjering varsler kutt på skatt på arbeidende kapital i egen regjeringserklæring, da forventer bedriftene at dette gjennomføres, sier han.

Det er ikke bare regjeringen som får på pukkelen. Også Ap blir kritisert.

– Det tenkes høyt i Ap om å endre leterefusjonsordningen for oljeselskaper, de gjorde helomvending om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja – midt i en programperiode og nå nylig gikk det rødgrønne flertallet i Viken imot den vedtatte regionreformen.

– Er ikke endring en del av politikkens vesen?

– Dette dreier seg ikke om å gjennomføre egen politikk som partiene står for; vi tåler politisk uenighet, men det dreier seg om saker som er kommet ut av det blå, uforutsigbare vedtak bedriftene ikke har sett komme.

Håper på kjedelig budsjett

Han sier de har foretatt en undersøkelse blant 1300 bedrifter, som bekrefter uro.

– Den viser at hele 50 prosent sier at usikkerheten i norsk politikk påvirker planer og investeringer. Halvparten av bedriftslederne sier de opplever at norsk politikk er uforutsigbar.

– Også bedriftene må tåle økte kostnader for å løse klimakrisen?

– Ja, og ikke bare det: De har løsninger og vil gå foran for å løse klimakrisen. Men så opplever de at det kommer inn avgiftsendringer i siste liten i statsbudsjettarbeidet, fordi man trenger å sikre finansieringen av budsjettet. Det er en kortsiktighet som politikerne må slutte med. Vi trenger politikk som er langsiktig og politikere som tenker forbi neste valg.

– Kan du peke på bedrifter som har flagget ut eller som har måtte legge ned som følge av endrede politiske rammevilkår?

– Ikke i farten, men det er heller ikke den viktige problemstillingen. Det vi snakker om er at tusenvis av store og små bedrifter i hele Norge ikke gjør de investeringene som er nødvendige, fordi politikerne plutselig kommer med en avgift eller endring som gjør at grunnlaget for investeringen blir så usikker at den droppes eller reduseres.

Han avslutter med et hjertesukk:

– Vi håper på et kjedelig budsjett, som ikke forverrer bedrifters rammevilkår.

Jensen avviser

Finansminister Siv Jensen sier NHO bør være mer bekymret over de rødgrønne.

– Investeringene i fastlandsbedriftene har ikke vært høyere på ti år, så bildet er betydelig mer nyansert enn det Almlid tegner. Det som burde bekymre NHO-sjefen er et Ap som i sak etter sak flytter seg til venstre i norsk politikk, og ligner mer og mer på et MDG i en rekke saker. Ap og Sp skaper usikkerhet om EØS-avtalen, som er kjempeviktig for eksportnæringene. At de rødgrønne setter titusenvis av distriktsarbeidsplasser i spill, samt varsler om minst 20 milliarder i økte skatter, burde bekymret NHO mye mer, sier hun og legger til:

– Det jeg hører er at NHO-sjefen er fornøyd med at vi nå har en flertallsregjering. Det gir mer forutsigbarhet, og vi vil ikke ha budsjettforhandlinger med flytting av flere milliarder rett før Stortinget vedtar budsjettet. Jeg mener det er bra, og gir stabilitet for næringslivet.

Ap avviser

Rigmor Aasrud, Aps finanspolitiske talsperson, avviser kritikken:

– Vi har ingen planer om å endre leterefusjonsordningen. Oljeskatteregimet bidrar til store inntekter til den norske stat og har stor betydning for velferden. Dette har vi ingen planer om å endre. Når det gjelder LoVeSe, er det ingen regjeringskonstellasjoner som vil åpne dette området for oljevirksomhet. Arbeiderpartiet har stemt imot opprettelse av Viken fire ganger i Stortinget, så vårt standpunkt her burde ikke overraske NHO, sier hun.

