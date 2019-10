Politimann opprettet falsk Tinder-profil med bilder av eliteseriespiller

En 26-årig politimann er i Oslo tingrett dømt til å betale 6000 kroner i bot etter å ha opprettet en falsk profil på sjekkeappen Tinder.

Det var i november i fjor at politimannen opprettet en Tinder-profil under falskt navn, som inneholdt bilder av en norsk eliteseriespiller i fotball, uten tillatelse fra sistnevnte.

Mannen brukte så profilen til å opprette kontakt med andre Tinder-brukere.

Politimannen ble på bakgrunn av dette ilagt et forelegg på 5000 kroner, for overtredelse av straffelovens § 202, som går på identitetskrenkelse.

Han nektet imidlertid å betale forelegget, og måtte derfor møte i tingretten i september.

Retten mente at tiltalte hadde opptrådt med en annens identitet for å med forsett oppnå uberettiget vinning for seg selv eller andre, og påføre en annen tap eller ulempe. 26-åringen erkjente seg derimot ikke skyldig, og påsto seg frifunnet.

Tingretten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at han handlet med viten og vilje da han opptrådte med en annens identitet. Videre vises det til at bildene som er brukt, var klart egnet til å identifisere fotballspilleren, og var ment for å gi inntrykk av at eier av profilen og personen på bildet var én og samme person.

Det endte med at den tiltalte politimannen ble dømt til å betale en bot på 6000 kroner, i tillegg til 4000 kroner i saksomkostninger.

