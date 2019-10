KAPRET: Her stanset tirsdagens kaprede ambulanse, i en murvegg i Krebs gate i Oslo. Foto: Trond Solberg

Tillitsvalgt om ambulanse-kapringen: –Veldig traumatisk

Ambulansepersonell opplever stadig mer trusler og vold på jobb. Men kapringen av en ambulanse tirsdag var ekstraordinær.

Roy T. Nilsen, hovedtillitsvalgt i Ambulanseforbundet Delta i Oslo og Akershus, opplyser at de tre som var på jobb i ambulansen som ble kapret, får god oppfølging av både kolleger og ledelse ved Oslo universitetssykehus.

– Vi som er ute og jobber i denne tjenesten vil hjelpe folk. Og det er klart det blir veldig traumatisk å oppleve slike situasjoner som i går, sier han til VG.

Han har ikke selv vært i kontakt med de tre ambulanseansatte ennå.

Roy T. Nilsen, hovedtillitsvalgt i Delta Ambulanseforbundet i Oslo og Akershus. Foto: PRIVAT

– Ekstraordinær situasjon

– Men de blir godt ivaretatt av kolleger og lederne sine. Jeg kjenner ikke til alle detaljene, men det er klart at en sånn tragisk hendelse påvirker alle ansatte. Det var en veldig ekstraordinær situasjon, sier Nilsen til VG.

Han sier de ansatte er trent på å «lese» situasjoner og at hendelsen vil bli fulgt opp av vernetjenesten i etterkant.

– Men det er ikke alle ting vi kan forutse. Vi gjør alt vi kan for å forebygge at sånt skal skje og har en lav terskel for å anmelde vold og trusler, sier han.

Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet Delta Foto: Hege Heløe/Delta

Stadig flere trues

Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet Delta, opplyser at medlemmene hans stadig oftere opplever å bli truet eller utsatt for vold i jobben.

Det viser en undersøkelse blant 3500 medlemmer, foretatt både i 2016 og 2018.

– I 2018 svarte i overkant av 50 prosent at de er blitt utsatt for vold og trusler under arbeidsdagen mens det var i underkant av 50 prosent i 2016, så dette er et økende problem, sier Yttre til VG.

Han legger til at dette kan dreie seg om alt fra å bli truet med kniv og våpen til verbale trusler og at opplevelsen selvsagt varierer fra person til person.

– Du skader ikke hjelperen

– Jeg er forundret over at dette er et så stort problem. Vi kommer jo for å hjelpe folk. Før var ambulansepersonell skånet i alle miljøer – du skader ikke hjelperen. Men nå ser vi det motsatte, sier Yttre.

Han mener det er svært viktig at de alltid er to i ambulansen, noe han sier er regulert i forskrift, og Yttre er oppgitt over at det nå er kommet forslag om at turistmagneten Geiranger bare skal ha en person på ambulansevakt om vinteren.

– Jeg blir nokså skremt når vi hører at helseforetak vurderer å nedbemanne i Geiranger. I fjor vinter var Geiranger totalt isolert fra omverdenen flere ganger, sier Yttre.

