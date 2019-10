KNIVSTUKKET: Det var her i Dampsagveien i Lillestrøm at mann ble knivstukket i torsdag kveld. Foto: Frode Hansen

Lillestrøm: Relasjon mellom siktet og knivoffer

Politiet har pågrepet en gjerningsperson etter at en mann ble knivstukket i ryggen i Lillestrøm. De to har en relasjon, men politiet vil ikke si noe om motivet.

Nå nettopp







Politiet meldte fredag kveld at en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk i saken.

Offeret skal ha blitt knivstukket i ryggen flere ganger i Dampsagveien torsdag kveld.

– Det er trolig snakk om flere knivstikk i ryggen. Mannen var bevisst da politiet kom til stedet, og han ble sendt til Ullevål sykehus, sa operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til VG torsdag.

Etterlyste to personer

Politiet fikk tidlig informasjon om at to personer har blitt sett løpende fra stedet og etterlyste følgende to personer:

* En mørkhudet person med mørk hettegenser og mørke klær for øvrig – og med sekk på ryggen.

* En person med arabisk utseende. Lys genser, kort bølgete hår, kraftig kroppsbygning og cirka 175–185 centimeter høy.

JAKTER EN PERSON TIL: - Vi har siktet en mann i 20-årene i saken, og vi er på utkikk etter en person til, sier Christian Gjølberg Finnanger, jourhavende politiadvokat i Øst politidistrikt til VG. Foto: Frode Hansen

Det er den første personen i etterlysningen som er pågrepet og det skjedde kl 22.30 torsdag kveld. Nå jakter de på den andre personen.

– Ja, vi har siktet en mann i 20-årene i saken, og vi er på utkikk etter en person til, sier Christian Gjølberg Finnanger, jourhavende politiadvokat i Øst politidistrikt til VG.

– Har en relasjon

Han forteller at siktede er avhørt og at han ikke har navngitt den andre etterlyste personen, men skal ha beskrevet han for politiet.

Finnanger sier det er en relasjon mellom siktede og offeret i saken. Han sier også at den siktede er kjent av politiet, men av hensyn til etterforskningen vil han ikke utdype dette relasjonen eller i hvilken forbindelse politiet kjenner til siktede.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag morgen.

– Er noen av dem hjemmehørende i Lillestrøm-området?

– Nei, de er ikke bosatt i Lillestrøm-området, men de er tilknyttet det sentrale østlandsområdet, sier Finnanger.

les også Minst en person slått ned i Oslo - jakter gjerningspersoner

Utenfor livsfare

– Hva kan du si om hendelsesforløpet?

– Vi begynner å få klarhet i hva som skjedde. Det har vært en slåsskamp som førte til at fornærmede ble knivstukket i ryggen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke gå ut med motivet for slåsskampen og knivstikkingen, sier politiadvokaten.

Offeret i knivstikkingen er på sykehus med alvorlige skader, men han skal være utenfor livsfare.

Publisert: 25.10.19 kl. 19:59







Mer om