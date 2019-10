Selvsikker Venstre-Trine: - Jeg er best til å bringe partiet videre

En smilende og tilsynelatende meget selvsikker Trine Skei Grande fastslo følgende mandag kveld: – Det er fordi jeg tror at jeg er best til å bringe partiet videre.

Venstres leder siden 2010 fortsatte slik på spørsmålet om hvorfor hun i helgen gikk ut offentlig med at hun har varslet valgkomiteen om at hun sier ja til gjenvalg som leder i Venstre:

– Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, jeg vet hvor mye som må jobbes for å komme i mål. Og da tror jeg at jeg også kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sa Grande til VG.











Alle foto: FRODE HANSEN

I drøye fem timer hadde kulturministeren i Erna Solbergs regjering sittet i møte med Venstres sentralstyre, der evaluering av valgkampen sto på dagsordenen.

VG snakket med Skei Grande på vei inn i den svarte regjeringsbilen utenfor Venstres Hus i Oslo:

– Var du i tvil om vurderingen, eller er du helt brennsikker i din sak?

– Jeg kjenner dette partiet så godt...

– At?

– At det er derfor jeg har gitt det svaret.

Førstkommende fredag er det møte i Venstres valgkomité. Men først 6. mars neste år har komitéen frist til å legge fram sin innstilling. Partiets landsmøte er 17. til 19. april.

Flere Venstre-lag, blant dem Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, har pekt på 32 år gamle Sveinung Rotevatn som mannen som bør aksle ledertrøya. Han har sagt til valgkomitéen at han er åpen for å bli valgt til de verv partiet måtte ønske ham i.

– Stiller du deg til disposisjon som leder?

– Jeg stiller meg til disposisjon for valgkomitéen, og jeg er sentralstyremedlem, men jeg vil gjerne understreke at jeg synes Trine gjør en god jobb og jeg har tillit til den jobben hun gjør, sier Rotevatn.

– Er du enig i hennes beslutning om å ta gjenvalg?

– Det er alle andre sine beslutninger hva de ønsker å si til valgkomitéen. Jeg har ansvar for det jeg selv sier til valgkomitéen og jeg sier at jeg stiller meg til disposisjon for dem.

– Støtter du Skei Grande som leder i fortsettelsen?

– Jeg mener at nå må valgkomitéen få lov til å diskutere, og partiet må få lov til å diskutere og så skal ikke jeg mene noe om andres kandidatur. Jeg mener noe om meg selv og jeg stiller meg til diposisjon for komiteen, så får de jobbe, og jeg har tillit til dem.

– Hørte vi riktig, at du «dro litt på det», da du fikk spørsmål om Skei Grande, og om det var riktig av henne å fortsette?

– Du hører akkurat det du vil, men jeg sier det jeg sier, og jeg sier at jeg stiller meg til disposisjon for valgkomiteen.

– Du er 32 år gammel. Er du da gammel nok til å bli partileder i Norges eldste parti?

– Hehe. Hva jeg er gammel nok til å bli... det må bli en sak mellom meg foreldrene mine, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke jeg skal ha en diskusjon med VG om det, ler Rotevatn.

