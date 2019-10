ETTERFORSKER: Krimteknikere undersøkte området rundt huset i Kvæfjord. Foto: Håkon Wikan / NTB scanpix

Liket funnet i Kvæfjord er et foster

Fosteret kan ha vært dødt i flere år, ifølge politiet.

Det opplyser politiet i en pressemelding. Etterforskningen tyder på at det premature fosteret har vært dødt i flere år, og at det kan ha ligget gjemt der like lenge, opplyser politiet etter obduksjonen.

Politiet jobber nå med å kartlegge likets identitet, og prøver er sendt til Oslo universitetssykehus for analyse. Det er ventet svar i løpet av noen dager.

Torsdag ettermiddag ble politiet varslet om likfunnet og rykket ut til eneboligen i Kvæfjord kommune.

NRK: Funnet under oppussing

Det var personer med tilgang til et hus i Kvæfjord kommune i Troms varslet politiet etter at det ble funnet en død person i en søppelsekk på eiendommen, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge naboer har krimteknikere i all hovedsak arbeidet utendørs, med en spesiell interesse for baksiden av huset, hvor de blant annet har tatt en rekke bilder i et området som ligger tett på boligen. Politiet har også avhørt vitner.

Ifølge NRK ble liket funnet i forbindelse med oppussing av huset på eiendommen – og at det var huseieren som varslet politiet. Vedkommende sier til kanalen at han overtok eneboligen på 1990-tallet og at familien har bodd der i mange år.

