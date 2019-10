Oversikt: Her skjedde voldshendelsene i Oslo i helgen

Helgen i hovedstaden ble preget av flere tilfeller av tilsynelatende blind vold. En oversikt fra politiet viser at de fleste skjedde i sentrum – og at flere gjerningspersoner er på frifot.

Voldshendelsene har vært hyppig diskutert siden lørdag, blant annet i et møte mellom Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politimester i Oslo, Beate Gangås mandag.

– Det er selvfølgelig helt uakseptabelt å ha sånne forhold i Oslo sentrum. Vi bruker mye ressurser både på å forebygge, men også på å reagere når det skjer, uttalte Gangås til VG.

Nå har Oslo politidistrikt publisert en oversikt over de 11 tilsynelatende uprovoserte voldshendelsene i hovedstaden.

Politiet utelukker ikke at det kan ha skjedd andre hendelser i samme tidsrom. Det kan være saker politiet ikke har kjennskap til, eller saker som blir anmeldt på et senere tidspunkt.

Mindreårige pågrepet i to saker

Oversikten viser at de fleste hendelsene har skjedd i Oslo sentrum. Åtte av ofrene er menn i 20-årene, og det finnes også to kvinner i 20-årene blant de 13 personene som er utsatt for kroppsskade eller kroppskrenkelse. To av sakene omhandler også ran.

Den mest omfattende hendelsen omhandler seks pågrepne menn og tre ofre.

Mandag ble 16 personer i alderen 16 til 30 år pågrepet av politiet, men i fire av sakene har politiet ikke noen mistenkte. I hver av disse sakene jakter politiet på flere gjerningspersoner.

Oversikten fra politiet viser at en gutt under 18 år har status som mistenkt i en av sakene, og at fem gutter under 18 år er pågrepet i forbindelse med en annen av sakene.

De andre pågrepne er menn tidlig i og i slutten av 20-årene, i tillegg til en mann tidlig i 30-årene.

Hendelser fredag

Natt til fredag:

En mann i slutten av 20-årene ble utsatt for kroppskrenkelse inne på et utested på Majorstuen. En mann i tidlig 20-årene pågrepet.

Fredag kveld:

En mann i tidlig 20-årene ble utsatt for kroppskrenkelse i nærheten av Majorstuen. En gutt under 18 år har status som mistenkt.

En mann i midten av 30-årene ble utsatt for kroppskrenkelse av 4–5 ukjente gjerningspersoner i sentrum, og deretter ranet. Fornærmede er avhørt. Ingen er foreløpig pågrepet.

Hendelser lørdag

Natt til lørdag:

En mann i slutten av 20-årene ble utsatt for kroppsskade i sentrum av fire ukjente gjerningspersoner. Foreløpig er ingen pågrepet.

En mann i slutten av 20-årene ble utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. En mann i slutten av 20-årene er pågrepet. Mannen er fengslet i fire uker. I tillegg kan det ha vært ytterligere en eller to ukjente gjerningspersoner.

En mann tidlig i 30-årene ble utsatt for kroppsskade i sentrum. En mann i slutten av 20-årene pågrepet. Ble senere løslatt.

En kvinne tidlig i 20-årene ble utsatt for antatt ran, og kroppskrenkelse, på Grønland. En mann tidlig i 30-årene pågrepet. Er begjært varetektsfengslet.

Hendelser søndag

Natt til søndag

To menn i slutten av 20-årene og en kvinne i midten av 20-årene ble utsatt for kroppsskade og kroppskrenkelse i sentrum. Seks menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet. To av disse er avhørt, de fire andre avhøres i løpet av dagen. Fengslingsspørsmålet vil deretter bli vurdert.

En mann tidlig 40-årene ble utsatt for kroppsskade på Romsås. Politiet lette etter fire til seks ukjente gjerningspersoner. Ingen er pågrepet. Video innhentet, og politiet jobber med å identifisere gjerningspersonene.

En mann i midten av 20-årene ble utsatt for kroppskrenkelse på Majorstuen. Fem gutter under 18 år pågrepet. Sitter fortsatt i arrest og skal avhøres i løpet av dagen.

En mann i midten av 20-årene ble utsatt for kroppskrenkelse i sentrum. Flere ukjente gjerningspersoner. Politiet har ingen mistenkte i saken. Video er sikret og blir gjennomgått.

Bruker sosiale medier

– Vi vet at mange forsøker å høyne sin sosiale status internt i systemet ved å utøve vold og bruke sosiale medier, uttalte justisminister Jøran Kallmyr til VG etter mandagens møte.

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen påpekte at mange av dem som utøver volden, søker status ved å legge ut videoer av voldsepisoder på sosiale medier.

– Det faktum at vi frykter dem, er med på gi næring i det miljøet. De legger ut at de har slått og at de har sparket, og blir helter i sitt miljø, sa Johansen til VG.

