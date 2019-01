1 av 7 SØKER: Politiet er på plass ved Langevannet, der det onsdag skal sendes dykkere under isen. Gisle Oddstad, VG

Etterforskningsleder til VG: Stor mulighet til å oppklare saken

Det har gått over 12 uker uten et eneste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen (68). Likevel er politiet optimistiske med tanke på å få løst saken.

– Jeg mener fortsatt politiet har en stor mulighet til å oppklare denne saken, sier etterforskningsleder Christian Berge ved Lillestrøm politistasjon til VG.

Han viser til at det utføres en rekke etterforskningsskritt hver dag, og at det kommer inn flere tips. Noen av dem er mer interessante enn andre og blir ettergått tilsvarende, ifølge Berge.

– Hver dag har vi god fremgang, og det er der vi står i dag. Det er god optimisme med tanke på å løse saken, sier etterforskningslederen 14 dager etter at den ti uker lange topphemmelige etterforskningen ble kjent for offentligheten.

Dette er en mer optimistisk tone enn politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt hadde da VG intervjuet ham forrige uke.

– Vi er ikke nær en oppklaring, sa han til VG da.

Hasseldal sier nå at han ikke har ytterligere kommentarer til saken enn det han allerede har gitt til VG, etter å ha blitt gjort kjent med uttalelsene til Berge.

Hasseldal opplyste til VG forrige uke at forsviningssaken hadde høyeste prioritet i Øst politidistrikt nå, og at innsatsen ville gå utover andre saker i distriktet.

På spørsmål til etterforskningsleder Christian Berge om hvor lenge politiet kan holde oppe det trøkket i saken de har nå sier han:

– Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal holde det trykket vi har nå.

Søker i vann

Onsdag var det nøyaktig 12 uker siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog i Akershus. Politiets hovedteori er fortsatt at hun ble bortført – og at den eller de som står bak krever store penger for å løslate henne. Ifølge VGs opplysninger er det fremsatt et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovaluta. Det tilsvarer om lag 88 millioner kroner i dagens kurs.

Onsdag formiddag startet politiet søk i innsjøen Langvannet, like ved boligen til ekteparet Hagen. Dykkerne gjorde søk helt frem til det ble mørkt onsdag, og politiet har varslet at det planlegges videre søk også torsdag og fredag.

Her var politiet allerede i pressemeldingen opptatt av å få frem at de ikke søker etter den savnede 68-åringen, men etter relevante spor som kan knyttes til saken.

– Hva legger politiet i en slik formulering?

– Som sagt så er dette et søk vi gjør fordi boligen ligger i nærheten av vannet, og det er naturlig å søke der. Dette søket er ett av etterforskningsskrittene som har stått igjen, fra den fasen før dette hadde vært i mediene. Hvorfor søket ble gjort i dag, er en praktisk tilnærming. Det er ikke noe dramatikk i søket, eller hvorfor det gjøres nå, sier Berge.

VG var på plass ved Langvannet da dykkere fra brannvesenet begynte sine søk. Innsatsleder Anders Bru sa at de ikke kommer til å kommentere eventuelle funn underveis. På spørsmål om hva som kan være relevante spor, svarte han:

– Det kan være gjenstander for eksempel, uten at jeg kan gå noe nærmere inn på det.

Ingen kommentar til kidnapper-kontakt

Selv om politiet er optimistiske med tanke på å løse saken, så er kontakten med det de har omtalt som motparten fortsatt problematisk.

Mandag 14. januar uttalte politiinspektør Tommy Brøske til VG, at de ikke hadde hatt noe som helst kontakt med en motpart siden kidnappingshistorien sprakk i mediene 9. januar.

Berge ønsker nå hverken å avkrefte eller bekrefte om det har vært noen kontakt med motpart siden 14. januar.

– Vi står på samme sted som vi har uttalt tidligere. Vi har et stort behov for å få den andre part over på en annen kommunikasjonsplattform, og det er det som har vært vår oppfordring, sier Berge.

– Hva legger dere i det, at dere da åpenbart ikke får kontakt med dem nå, selv om dere kommer med disse oppfordringene gjentatte ganger?

– De vurderingen rundt at vi da ikke får kontakt, som jeg ikke bekrefter, det har jeg ikke noe svar på til deg i dag, sier Berge.

I stedet gjentar han det som har vært politiets mantra de siste dagene:

– Det er brukt en utfordrende kommunikasjonsplattform. Og vi har et behov for at en motpart kan komme på en annen plattform enn den som er i dag.

