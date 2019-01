STORT FRAMSKRITT: Forsker Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UiO) leder forskergruppen som har funnet den nye kreftmedisinen. Foto: Universitetet i Oslo

Studie: Norske forskere har funnet ny og effektiv behandling mot prostatakreft

I testene har behandlingen utviklet på Universitetet i Oslo vært effektiv både både mot prostatakreft i begynnerstadiet, og svært fremtreden kreft.

– I alle testene vi har gjennomført med mus, ser vi veldig sterke effekter av denne behandlingen, sier professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo (UiO).

Neste steg er å teste medisinen på mennesker. Saatcioglu kaller medisinen et viktig framskritt, og mener den burde være enkel å implementere i behandling av prostatakreft:

– Behandlingen vil nemlig fungere sammen med den behandlingen man allerede bruker i dag, og kan enten forsterke effekten av den eller brukes alene.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, etterfulgt av brystkreft, ifølge Kreftregisteret. I 2017 fikk 4983 menn diagnosen.

Sperrer kreftcellene fra næring

Forskergruppen Saatcioglu leder på UiO er støttet av midler fra Kreftforeningen og Helse Sør-Øst. De har undersøkt hvordan mannlige kjønnshormoner påvirker risikoen for prostatakreft. I prosessen har de sett på såkalte «stress-signalveier» i cellene.

De har bidratt til en studie som ble publisert i Nature Communications klokken 11.00 torsdag, skriver UiOs eget tidsskrift Titan .

– Det er slik at akkurat som vi kan oppleve psykososialt stress, så kan cellene bli stresset på grunn av miljøet de er i. Noen ganger må celler jobbe mye mer enn andre ganger, og håndtere det stresset, forklarer Saatcioglu.

Det kan for eksempel være under naturlige sykluser, som menstruasjonssyklusen hos kvinner.

– Når celler er stressede, må de lage mye protein, og de trenger næring for å produsere så mye protein som de trenger. Da aktiveres en signalvei inne i cellene for å takle stresset.

Fordi kreftceller vokser raskt og trenger næring og oksygen, men samtidig ikke har nok blodårer som frakter det til dem, er de i en konstant stress-tilstand. Da kaprer kreftcellene signalveiene til friske celler for å takle stresset.

Dette er medisinen *Medikamentet MKC8866 er et lite molekyl som hører til en stoffgruppe kalt hydroksy-aryl-aldehyder. *Signalveiene som er viktige for den nye oppdagelsen, er knyttet til et lite celleorgan som finnes i hver eneste celle i kroppen. * Det har ikke vært kjent at signalveien forskerne har studert har hat en viktig funksjon i utviklingen av prostatakreft. Men de har funnet at den er viktig for aktiveringen av et protein som spiller et viktig rolle i utviklingen av kreften * Molekylet MKC8866 kan hemme den signalveien, og hemme veksten av prostatakreftsvulster. * Etter lungekreft er prostatakreft er den hyppigste og mest dødelige kreftformen blant menn i den vestlige verden. Kilde: UiO

– Vi har oppdaget en av disse signalveiene som viser seg å være veldig viktig for prostatakreft, og vi har oppdaget et lite molekyl som kan sperre denne signalveien på en svært effektiv måte. Det stopper en kjedereaksjon, og hindrer svulsten fra å vokse.

Det er dette molekylet som er den nye medisinen Saatcioglu håper kan redde liv.

Kan være relevant for andre kreftformer

Forskerne har prøvd å medisinere mus implantert med ulike stadier av menneskelig prostatakreft med det nye molekylet, og det har hatt stor effekt i alle kreftstadier.

– Vi er veldig fornøyde med resultatene, og planlegger en klinisk studie. Det ble også nylig publisert to andre studier som foreslo at disse stress-signalveiene er viktige for brystkreft. Det fungerer litt annerledes, men vi vil også undersøke dette.

Det viser seg dessuten at stress-signalveiene forskerne har sett på er viktige for prostatakreft, men også for de mest kjente kreft-forårsakende genene generelt. Det er et nytt forskningsfunn, som forskerne tror kan bli viktige for å forhindre flere former for vanlig kreft fremover.