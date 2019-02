JOBBER PÅ SPRENG: Brøytemannskaper jobber på spreng med å fjerne all snøen som kommer. Her fra Ekebergveien i Oslo tidligere fredag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Snøkaos på veiene: Seks vogntog sto fast i Oslo

Fredag kveld er det kaos på veiene på Østlandet. Politiet oppfordrer til å la bilen stå på grunn av vanskelige kjøreforhold og mye løssnø i veien.

Publisert: 01.02.19 21:07 Oppdatert: 01.02.19 21:22

I Svartdalstunnelen opp mot Ryenkrysset i Oslo var det seks vogntog som sto fast fredag kveld.

– Det er seks vogntog som sliter med å komme seg videre. Vi har varslet Vegtrafikksentralen om at det er akutt behov for brøyting der. Vi er der nå og prøver å dirigere trafikken forbi i ett felt, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG.

Like etter melder politiet på Twitter at fem av dem har kommet seg løs, og at sjettemann får hjelp av tauebil.

Skott forteller at de jevnt og trutt får inn meldinger om trafikkuhell, og at brøytemannskapene jobber på spreng med å fjerne snøen som til stadighet daler ned.

– På bakgrunn av at det stadig kommer mye snø og at det er mye hendelser oppfordrer vi til å la bilen stå om det ikke er helt nødvendig å kjøre, sier Skott.

Tidligere fredag var det også store problemer i trafikken. Ved Skulleruddumpa sørøst i Oslo sto trafikken bom fast i rushtiden.

– Der fikk vi først meldinger om at det var to vogntog som ikke kom seg videre, og mens i holder på å løse opp i dette er det ytterligere to vogntog som setter seg fast nederst i dumpa. Dette var i rushtiden, og det skapte store trafikale problemer. Trafikken sto bom stille, sier Skott.

Også i Sør-Øst politidistrikt har de hatt nok å hanskes med fredag. Der var det til tider så mye at politiet ikke rakk å melde fra på Twitter om alt som skjedde:

Da VG snakker med politidistriktet fredag kveld ser det imidlertid ut til at det har roet seg noe.

– Akkurat nå er det ikke så mye. Vi har hatt en trafikkulykke på Hønesfoss, men det var ikke alvorlig personskade, sier operasjonsleder Andrè Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han forteller at været har ført til et relativt vanskelig føre både i Buskerud og Telemark fredag.

– Det har vært veldig mye i formiddag og ettermiddag. Nå har trafikken begynt å avta, og da blir det også færre hendelser, sier Kråkenes.

En av hendelsene fra tidligere på dagen er ennå ikke løst. Et utenlandsk vogntog har stått fast i Bamble i Telemark siden klokken 15.

– Bilberger sliter med å få det løs. Meldingene inn til oss gikk på at halve førerhuset hang i løse luften over en skrent, og hengeren hang litt ut i terrenget. Det gjør det krevende å få det løs, forteller Kråkenes.

Klokken kvart over åtte var selve traileren opp av grøften, og det jobbes nå med å få opp resten, forteller operasjonslederen.