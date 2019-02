Snøkrabben er blitt lukrativ fangst i nord. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyesterett gir Norge rett i snøkrabbesaken

Høyesterett har forkastet anken fra et latvisk fartøy som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard. Det betyr at de gir Norge rett til å kaste ut EU-fiskere ved Svalbard.

Publisert: 14.02.19 10:09 Oppdatert: 14.02.19 10:30







Høyesterett konkluderer med at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fiskere som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

Dommen ble avgitt i storkammer torsdag og er enstemmig.

Bakgrunnen for saken er at EU hadde gitt 16 EU-fartøy anledning til å fiske i områdene rundt Svalbard, og at Norge i januar 2017 grep inn og tok arrest i ett av skipene, latviske «Senator», som ble brakt til land i Kirkenes.

Skipet hadde med seg lisens fra EU, men rederiet og skipperen ble likevel dømt til bøter og inndraging av en millionsum.

– Dette dreier seg om norsk kontinentalsokkel, som bare Norge rår over. Kommer det flere skip, så vil de bli arrestert, sa daværende fiskeriminister Per Sandberg til VG i 2017.

Fangsten skjedde i fiskevernsonen ved Svalbard, på norsk kontinentalsokkel, og Høyesterett gir altså Norge rett til å nekte fartøy fra EU-land å fiske snøkrabbe i vernesonen.