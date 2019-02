ADVARER MOT OLJEPENGEBRUK: KrFUs leder Martine Tønnessen (til venstre.) og Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener at forslaget om å finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt «under streken» er uansvarlig. Også Unge Høyres leder Sandra Bruflot (til høyre) ber regjeringen prioritere hardere. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg får beskjed om å droppe omstridt budsjettgrep

Uansvarlig, feil retning, ny presedens og juks. Det er ord ungdomspartiene bruker om forslaget fra regjeringens om å føre milliardutgifter «under streken».

Statsminister Erna Solberg (H) har gang på gang den siste uken måttet forklare og forsvare forslaget om å finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt til totalt 20 milliarder kroner utenfor den vanlige budsjettbehandlingen.

Nå reagerer flere av lederne i regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner sterkt på forslaget.

– Jeg synes dette er uansvarlig. Hvis ikke en borgerlig regjering kan sørge for ansvarlig pengebruk, hvem skal gjøre det da? sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB.

– Jeg mener dette er på grensen til å lure velgerne, sier KrFUs leder Martine Tønnessen.

– Det Solberg legger opp til nå, er rett og slett god gammeldags juks. Og den som taper på det, er fremtidige generasjoner, mener hun.

– Feil retning

Allerede under forhandlingene på Granavollen gikk ungdomspartilederne i et intervju med NTB ut og ba regjeringen stramme inn oljepengebruken.

Men i plattformen heter det at «regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.» Kritikerne mener forslaget – hvis det blir gjennomført – betyr at regjeringen vil bryte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet.

– Vi bruker allerede for mye oljepenger, og det går ut over fremtidige generasjoner. Regjeringen må prioritere innenfor budsjettet. Jeg er redd for at dette setter en ny presedens for hvordan vi forvalter oljefondet, sier Hansmark.

– Dette forslaget tar oss i helt feil retning. I stedet for å bruke mer oljepenger, må vi bruke mindre. Derfor ønsker vi å senke handlingsregelen til 2,5 prosent, slik at også fremtidige generasjoner skal ha det ikke godt som vi har det.

Påvirke økonomien

En utfordring med forslaget, som Solberg selv erkjenner, er at en slik finansiering av regjeringskvartalet vil påvirke norsk økonomi ved at aktiviteten øker.

– Vi kan ikke bygge noe som er så å si en ny bydel uten at det har noe påvirkning på andre deler av økonomien. Hvem er det som skal bygge, levere materialet og være i byggene? sier Tønnessen.

Hun mener dessuten det ville vært ærligere overfor velgerne å si at regjeringskvartalet og fregatten er ekstraordinære, engangskostnader og bryte handlingsregelen.

– Da kan man i det minste argumentere for at man bruker fremtidens nordmenns sparepenger i åpenhet, og ikke skjult og under streken.

Frp har lenge ivret etter å bruke oljepenger på infrastruktur, men overfor NTB slo Solberg nylig fast at forslaget i plattformen var hennes egen idé.

– Bortskjemt

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot har ikke besvart NTBs henvendelser i arbeidet med denne saken, men også hun advarte under regjeringsforhandlingene mot å bruke for mye penger.

– Hvis ikke denne regjeringen klarer å bruke mindre penger, kan jeg ikke se for meg hvilken regjering som skulle klare det, sa hun da.

Overfor Dagsavisen slår Bruflot dessuten fast at hun tror det er uunngåelig med økt skatt og økte egenandeler i årene som kommer.

– Norske politikere har vært bortskjemte i mange år med høye oljeinntekter. Det har gitt dem masse penger, ekspanderende budsjetter, helt uavhengig av fargen på regjeringen, og muligheten til å bruke mye penger på gode formål uten å måtte prioritere så hardt, sa hun.