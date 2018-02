BOSTED: Utenfor dette huset, på en øy i Malaysia, skal moren og hennes to barn ha oppholdt seg. Det var her hun også ble pågrepet torsdag morgen, lokal tid. Foto: PRO RISK AS

Mor og barn tilbake i Norge etter to år i Malaysia

NTB

Publisert: 01.02.18 12:55

Moren som bortførte sine to barn fra Norge til Malaysia, kom tilbake til Norge torsdag etter to år på rømmen fra barnevernet.

Kvinnen og barna skal ha landet på Gardermoen klokken 10.50, melder TV 2 . Derfra går ferden videre til Trondheim der familien er hjemmehørende.

– Så vidt jeg vet vil det vil ikke skje noe spesielt når de ankommer hjembyen. Hun er ikke siktet for noe, så hun vil ikke bli pågrepet ved ankomst, sier kvinnens advokat Ola Andreas Thrana til NTB.

Thrana sier han vil treffe klienten fredag og følge opp saken videre. Han har ikke hatt løpende kontakt med kvinnen de siste dagene og kjenner ikke bakegrunnen til at hun har valgt å returnere til Norge.

Moren ble pågrepet av lokale myndigheter i Malaysia torsdag i forrige uke etter at hun hadde holdt seg skjult for norske myndigheter og barnas far siden februar 2016.

Etter en avgjørelse om at parets to barn skulle plasseres i fosterhjem, reiste den etnisk norske moren fra Norge til Malaysia som ikke har noen utleveringsavtale med Norge.

Trondheim kommune varslet torsdag ettermiddag at de ville holde en orientering om sakens utvikling torsdag kveld. Der vil rådmann Morten Wolden, kommunalsjef for barnevern Hilde Maaø Vikan, enhetsleder Cecilie Ellen Bakke og seniorrådgiver Lars Konrad Mostad være til stede.

VG snakket med barnefarens advokatfullmektig, Lars Mathias Undheim i forrige uke , da det ble klart at barnemoren var pågrepet av myndighetene i Malaysia:

– Vi er veldig fornøyd og glad for at det endelig blir en slutt på denne saken. Han har jobbet mye, lenge og hardt, og det er vanskelig å se noe annet enn at det er han og etterforskeren sin fortjeneste at barna kommer hjem, sa Undheim da til VG.

Ikke avgjort

– Politiet har bistått barnevernet med å få disse barna tilbake til Norge. Saken vil bli sluttført som straffesak og ende med en innstilling. Den er ennå ikke avgjort, sier politiadvokat Aspehaug.

Advokat Thrana sier han vil treffe klienten fredag og følge opp saken videre. Han har ikke hatt løpende kontakt med kvinnen de siste dagene og kjenner ikke bakgrunnen til at hun har valgt å returnere til Norge. Det vil heller ikke politiet eller Utenriksdepartementet gå nærmere inn på.

Norske myndigheters innsats har gått ut på å ivareta barnas trygghet og rettigheter og ikke morens. Også den eventuelle straffeforfølgelsen av moren har vært nedprioritert så lenge barnas situasjon har vært uavklart.

– Saker som involverer mindreårige er spesielt krevende og hensynet til de mindreårige i denne saken har vært tillagt stor vekt, sier pressetalsperson Astrid Sehl i UD til NTB.