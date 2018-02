Mann siktet for seksuelle overgrep mot barn i Nordland

Publisert: 01.02.18 09:44

INNENRIKS 2018-02-01T08:44:27Z

Politiet har så langt opprettet 22 saker mot mannen i 60-årene. De utelukker ikke at antallet kan øke.

En mann i 60-årene er siktet for seksuell handling med barn under 16 år, i tillegg til seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor eller i nærheten av barn under 16 år.

Politiet har så langt opprettet 22 saker mot mannen, som er fra Ofoten i Nordland, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Etterforskningsleder Ragnhild Normann i Nordland-politiet vil ikke utelukke at det kan bli opprettet flere saker.

– Vi jobber nå med å få belyst mest mulig og få ordentlig oversikt, sier hun til VG.

Mannen ble pågrepet 5. desember i fjor.

Som en del av den pågående etterforskningen blir det gjennomført tekniske undersøkelser og avhør av vitner og fornærmede.

I tillegg får politiet i Nordland taktisk bistand fra Kripos. Bistanden er knyttet til avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

– Det er fordi dette er en sak vi etterforsker tilbake i tid. Det betyr at folk nødvendigvis ikke bor samme sted som de gjorde, sier Normann.

Det er opprettet saker som strekker seg tilbake til slutten av 70-tallet, mens den siste saken stammer fra tiden kort tid før pågripelsen i for to måneder siden.