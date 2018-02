BLE VALGT: Asle Toje etter at det ble kjent at Colombias president Juan Manuel Santos vant Nobels fredspris i oktober 2016. Nå er han Fremskrittspartiet foretrukne mann i Nobelkomiteen. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Asle Toje er Frps nye kandidat til Nobelkomiteen

Etter at Stortinget satte en stopper for at Frp fikk velge Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen, har partiet nå gått for Asle Toje.

Det var spenning til siste slutt da Frps stortingsgruppe onsdag møttes på Stortinget. Leder i valgkomiteen Morten Wold bekrefter overfor VG at det til slutt stod mellom tidligere NATO-topp Anders Fogh Rasmussen og forskningsdirektør Asle Toje.

- Ja, det er riktig. Men da gruppa til syvende og sist måtte ta en beslutning, så samlet vi oss enstemmig om Toje, sier Wold til VG.

Partiet måtte finne en ny kandidat til Nobelkomiteen etter de i høst tapte slaget om å få inn Carl I. Hagen.

Om prosessen: - Ikke verdig Stortinget

– Den prosessen som var rundt Carl. I. Hagens kandidatur var kanskje ikke Stortinget verdig og utfallet ble ikke slik vi håpet på. Men vi måtte da gå videre og det har vi gjort. Vi har fått inn nye forslag, men disse sto igjen i en finalerunde, sier Wold.

Valget falt på 43 år gamle Asle Toje, som i dag er forskningsdirektør på Det Norske Nobelinstituttet.

- Vi har hatt et luksusproblem, med mange kandidater, og spenningen ble ikke utløst før i møtet nå, sier Wold til VG.

Trekker seg fra direktørstillingen

Toje vil ifølge Frp trekke seg fra sin direktørstilling.

- Asle Toje har varslet at hvis han blir valgt vil han trekke seg fra rollen sin som forskningsdirektør, påpeker Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi overfor pressen.

Wold regner med Ap ikke vil ha noen motforestillinger mot denne kandidaten.

- Det ville overraske meg veldig hvis det skulle bli noen motforestillinger mot Tojes kandidatur. Dette regner vi med går fint gjennom, sier Wold.

Det bekrefter Ap-lederen på Twitter:

Den nye Nobelkomiteen skal ha sitt første møte snart, i siste uken i februar.