ØVELSE: Gruppen skal rykke ut til kriser i hele verden. Her under en øvelse fredag. Foto: Frode Hansen

Her er Norges nye kriseteam

Publisert: 07.02.18 11:56

INNENRIKS 2018-02-07T10:56:33Z

Verden var ikke klar da Ebola-krisen herjet for fire år siden. Nå har Norge fått på plass sitt første godkjente team som skal takle fremtidige verdenskriser.

Fredag ble den norske gruppen offisielt godkjent som Emergency Medical Team (EMT) av WHO . Under en fullskala øvelse på Akershus festning samarbeidet gruppen med Forsvaret for å forberede seg på å rykke ut til fremtidige kriser.

Fakta Dette er EMT En beredskapsordning for akutte helsekriser.

For å bli sertifisert som EMT må gruppene fylle kravene til EU og WHO.

Hvert team består av 20 personer – alt fra helsepersonell til logistikkarbeidere.

Teamene skal være utstyrt til å klare seg i seks uker uten forsyninger, med unntak av vann og drivstoff.

I dag er rundt 60 personer innrullert i EMT-ordningen i Norge.

Den norske ordningen er et samarbeid mellom flere direktorater og departementer i Norge.

Målet er at gruppen skal kunne være i drift innen 48 timer når noe skjer, uansett hvor i verden det er.

Skal være forberedt

Enheten skal bidra med nødhjelp under alle typer helsekriser – alt fra sykdomsutbrudd til jordskjelv.

Som en del av øvelsen måtte teamet selv sette opp store telt som skal fungere som behandlingssenter. I teltene øvde de å behandle ulike pasientgrupper med sykdommer.

EMT har selv ansvar for å ta med seg alt av utstyr, medisiner, toaletter og senger når de rykker ut.

Og alt dette er nå på plass, mener WHOs representant Ian Norton, som uttalte at han var svært fornøyd med det han fikk se under øvelsen i Oslo.

– Betyr utrolig mye

Helseminister Bent Høie var også til stede under øvelsen, og fikk tildelt sertifiseringsbeviset fra WHO. Han mener det er av stor betydning at Norge nå har fått på plass et slikt team.

– Fra i dag av har vi et operasjonelt team i Norge som går inn i det internasjonale samarbeidet. Det betyr at vi både kan sende hjelp hvis det skjer noe i verden, men også motta hjelp hvis en krise oppstår her. Vi er en del av flere land som står sammen, sier han.

1 av 7 GODKJENT: Helseminister Bent Høie mottar sertifikasjonsbeviset av WHO-representant Ian Norton. Hansen, Frode

Høie forteller at han ble imponert av det han fikk se under øvelsen, og har selv erfart viktigheten av å ha en permanent gruppe som kan rykke ut under helsekriser.

– Jeg var i Sierra Leone under Ebola-krisen , og allerede da snakket vi sammen om at vi måtte begynne å trene på dette. At vi trengte å være forberedt ved neste internasjonale helsekrise. I dag er vi endelig der.

