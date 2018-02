NRK: Sunniva Andreassen står frem som Giske-varsler: – Jeg ble redd

Publisert: 02.02.18 18:02

INNENRIKS 2018-02-02T17:02:33Z

Tidligere AUF-er Sunniva Andreassen forteller om to episoder hvor Trond Giske har trakassert henne.

Andreassen varslet Jonas Gahr Støre om den første episoden 20. desember i fjor. Hendelsen skal ha dreid seg om et nachspiel etter et landsmøte da Andreassen var 18 år.

– Da vi kom til nachspielet, ble jeg invitert med hjem til Giske for å hente drikkevarer. Jeg var 18 år, og skjønte ikke helt hvilke hentydninger som lå i det, sier hun i Dagsnytt 18 på NRK .

Hun har tidligere fortalt sin historie anonymt i Nordlys .

Andreassen forteller at episoden sjokkerte henne.

– Han forsøkte å kysse meg, og strøk meg opp over ryggen, under skjorten. Han ville at vi skulle bli der, forteller hun.

– Du ble redd?, spør programleder Fredrik Solvang.

– Ja, jeg ble redd. Det var ikke Trond Giske lenger. Plutselig skjønte jeg ikke hva jeg egentlig gjorde der, jeg fikk litt panikk, sier hun.

Giske har ifølge NRK gitt en e-post til Nettavisen som bestrider Andreassens historie. Selv har Andreassen snakket med personer som sier at det Giske gjorde, ikke var greit, sier hun til NRK.

– Jeg fortalte hva som hadde skjedd, og at det jeg hadde blitt utsatt for, var ekkelt. Men det var ingen som tok tak i det ,så jeg prøvde å legge det bak meg, forteller Andreassen.

I 2009 opplever hun en ny episode. Giske skal ha tatt kontakt med Andreassen, og fortalt at han var i Tromsø, hvor Andreassen er lokallagsleder på dette tidspunktet. Hun ber ham om å holde en innledning i forbindelse med besøket. Senere på kvelden skal Giske ha sendt Andreassen melding, og spurt hvor hun var.

– Så dukket han opp på utestedet. Det var så upassende. En 41 år gammel kulturminister sto der omgitt av fulle elever på videregående. Jeg følte et ansvar for å få ham vekk derfra, forteller Andreassen.

Hun skal ha tatt ham med ut av utestedet, og tok ham med på hotellrommet hans.

– Da ville han henge, drikke øl og kysse, sier hun.

Giske sier selv at han ikke har noen erindring av fysisk tilnærming, og at han aldri fikk noen opplevelse av at møtene ble opplevd ubehaglige for kvinnen.

– At han ikke erindrer dette, må jeg jo bare tro på, sier hun.

Andreassen trakk seg fra politikken etter den siste hendelsen.

– Særlig den siste hendelsen var veldig ugrei for meg. Det var hjemme blant mine venner. Det var ikke en situasjon jeg ønsket, at han skulle komme dit, sier hun.

Giske sier at han fullt ut respekterer Andreassens historier, og påtar seg ansvaret for det som skjedde. Han har ifølge Andreassen ikke beklaget direkte til henne.

Tidligere fredag ble det klart at Giske har sendt et brev til Arbeiderpartiets sentralstyre , hvor han bestrider tre av varslene.

– Jeg opplever brevet som et forsøk på bagatellisering. Jeg hadde heller ønsket at han tok ansvaret sitt, og satte punktum. Men han fortsetter å nøre opp med en omkamp, og sår tvil om troverdighet. Da ser jeg meg bare nødt til å fortelle historien, og stå frem. Jeg vil ha et punktum, sier hun.

Andreassen selv sier hun ikke har noe politisk å vinne på å stå frem.

– Det blir mer et spørsmål om verdier, og hvilket samfunn vi vil ha. Alvoret i denne saken har gjort at jeg er villig til å kjempe denne kampen. Det er ikke riktig at menn med makt skal kunne ta seg til rette, og skyve unge kvinner vekk, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Giskes rådgiver, Bård Flaarønning, som sier at Giske fremdeles er sykemeldt, og ikke kan kommentere saken. Giskes advokater har takket nei til å delta i Dagsnytt 18 fredag.