HØYT: Snøskredet ved Hornindalsvatnet sperrer E39 og anslås å være 7–8 meter høyt. Foto: MARTE BJØRLO

Stort snøskred sperrer E39 - veien ryddes ikke i dag

Publisert: 25.03.18 08:54 Oppdatert: 25.03.18 10:22

Et 20–30 meter bredt snøskred på E39 ved Hornindalsvatnet sperrer veien. Foreløpig tyder det ikke på at mennesker er tatt av raset. Skredstedet undersøkes med hund.

Skredet sperrer hele veien og det er bestilt geolog til stedet for å få oversikt, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen vest i Statens vegvesen, Hanne Nordheim.

Det var avisen BT som først meldte om snøskredet.

Skredstedet er ved Sætra. Hornindalsvatnet ligger i Eid og Hornindal kommuner i Sogn og Fjordane.

Sykepleier Marte Bjørlo ble møtt av en massiv, hvit vegg da hun var på vei til jobb fra Eid til Stryn i morges.

– Jeg kom ut av en tunnel og var litt trøtt, da jeg så noe stort, hvitt lenger fremme. Jeg skjønte etter hvert at det var et snøskred, det var veldig stort. Jeg kjørte bort, skrudde av bilen og hørte etter om det var noen der. Det var det ikke, så jeg rygget tilbake, sier hun.

Snøskredeksperter advarte i går om massiv snøskredfare i påskefjellet.

Ekspertene er nervøse foran denne påsken – det er betydelig skredfare over nesten hele landet .

Helikopter ferdig med søk

Politiet er i nitiden ferdig med helikoptersøk over skredstedet.

- Redningshelikopteret er returnert til Florø. Det er ikke noe som tyder på at noen er tatt av skredet. Vi skal undersøke dette godt nå, og starter søk med hun. Vi har i tillegg en båt på fjorden for å ha kontroll på rasstedet, det er stor skredfare i området, sier operasjonsleder Terje Magnusen i Vest politidistrikt.

Han sier ryddingen av veien starter nå, og at det vil ta litt tid.

Magnussen opplyser at de nå anslår skredet til å være fem-seks meter dypt og rundt 30 meter.

Vest politidistrikt opplyser at veien ikke vil bli ryddet i dag.

Omkjøring

Foreløpig er det lite trafikk, men veitrafikksentralen opplyser at skredet vil påvirke trafikken utover dagen.

– Nå er det satt ut dirigenter fra veivesenet som skal stå og hjelpe folk med omkjøring. Den er via gamle E39. De som kommer sør- og vestfra kan kjøre over fylkesvei 60, via Innvik, Utvik og inn til Stryn, sier Hanne Nordheim ved veitrafikksentralen vest.

