TILFREDS: Advokat Ketil Magnus Berg forteller til VG at eks-hockeyspilleren er glad for å kunne legge straffesaken bak seg som en frifunnet mann. Advokaten fikk bistand fra kollega Knut-Ole Bakke Hansen. FOTO: SCANPIX

Eks-toppseriespiller frikjent for grov vold

Publisert: 11.04.18 10:54

Den tidligere toppserie-spilleren i ishockey ble først dømt til ett års fengsel for grov vold under Slottsfjellfestivalen i 2016. Nå er han frikjent.

– Han er lettet over at han endelig kan legge saken bak seg. Samtidig har han hele tiden hatt tillit til at saken skulle få en rettferdig utgang, sier eks-hockeyspillerens forsvarer, advokat Ketil Magnus Berg, til VG.

Det var om sommeren 2016 at den tidligere toppserie-spilleren i ishockey var på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. I løpet av natt til 14. juli havnet han i krangel med en annen mann og flere kompiser av ham, ifølge en nylig avsagt dom i Agder lagmannsrett.

Krangelen tok imidlertid en brå slutt da eks-hockeyspilleren slo den fornærmede mannen i hodet med en øl-flaske. Sistnevnte ble fraktet til legevakten for behandling av skadene, men han ønsket først ikke å anmelde forholdet.

Politiet etterforsket likevel saken, og noen måneder senere ble den tidligere toppserie-spilleren tiltalt for grov vold.

Derfor frifunnet

Eks-hockeyspilleren har hele tiden nektet straffskyld og påberopt seg nødverge. Tønsberg tingrett mente imidlertid at han var skyldig og dømte ham til ett års fengsel - en dom som ble anket.

I begynnelsen av februar i år tok saken en ny vending. Agder lagmannsrett frifant den tidligere hockey-spilleren.

Et bestemmende mindretall mente at han hadde handlet i nødverge da han slo fornærmede med øl-flasken.

« Disse tre dommerne peker på at tiltalte ut fra sin oppfatning av situasjonen måtte frykte at angrepet materialiserte seg i form av i hvert fall ett slag med knyttnevene mot hode/ansikts-regionen. Et slikt slag utført med en viss kraft av en person som er større og kraftigere enn tiltalte, har et betydelig skadepotensial. », står det i dommen.

Eks-hockeyspilleren ble også frifunnet for krav om oppreisining, erstatning og saksomkostninger. Totalt var det snakk om drøyt 45.000 kroner.