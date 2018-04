Norsk borger fengslet i Kina – beskyldes for laksesmugling

Publisert: 06.04.18 09:17

Utenriksdepartementet bekrefter at en norsk borger er fengslet i Kina. Kvinnen, som er siktet for smugling av laks, er tilknyttet oppdrettsselskapet Salmar.

Hun er varetektsfengslet i 30 dager med brev- og besøksforbud, siktet for å ha smuglet laks inn i Kina for mellom 150 og 180 millioner kroner, melder Fiskeribladet.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er fengslet i Kina. Vedkommende tilbys konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet til Fiskeribladet.

Kina mener å ha avslørt omfattende smugling av norsk laks fra Vietnam til Kina. Totalt er laks for 720 millioner kroner stoppet på grensen. Kinesiske myndigheter opplyser at det er svært mye norsk frossen laks i tollbeslagene.

Fisken er sendt med fly til Vietnam og blitt smuglet inn med båt til Kina til byene Guangzhou, Shanghai, Shenzhen og Beijing.

Salmar-sjef Trond Williksen mener selskapet ikke har gjort noe galt. Han sier at det etter deres syn ser ut til at all eksport fra selskapet har skjedd i henhold til gjeldende regler og med de nødvendige lisenser i orden.

