Stortingets nye direktør vil unngå ny byggesprekk

Publisert: 05.04.18 22:56

Marianne Andreassen (56) lover å sette alle krefter inn på å holde byggeprosjektets budsjett når hun overtar som direktør i Stortingets administrasjon.

Med økonom-utdannelse i lomma og direktørjobber i Lånekassa, SpareBank 1 Gruppen og Direktoratet for økonomistyring på CV-en, bør det ikke stå på kvalifikasjonene når Andreassen overtar ansvaret for det skandaliserte byggeprosjektet i Stortingets regi.

Avgjørende

På tre år har sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 økt fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

– Min fremste prioritet blir å gjennomføre byggeprosjektet. Jeg vil legge avgjørende vekt på å gjennomføre dette innenfor den rammen som Stortinget ventes å fastsette i løpet av våren, sier Andreassen etter at stortingsflertallet torsdag ga tommelen opp for presidentskapets innstilling om å ansette den tidligere Ap-politikeren som ny stortingsdirektør.

To måtte gå

Da den siste budsjettsprekken ble kjent tidligere i år, valgte Andreassens forgjenger å slutte før tiden. Byggeskandalen førte også til at Olemic Thommessen (H) måtte gå av som stortingspresident.

Det er også gitt uttrykk for bekymring for at skandalen rokker ved folks tillit til Stortinget som institusjon.

– Jeg vil ikke karakterisere prosjektet. Tilnærmingen blir å styre dette på en effektiv, tydelig og god måte, sier Andreassen.

Vil lære

Den nye direktøren for Stortingets administrasjon varsler at hun vil følge opp gjennomgang av hele byggeprosjektet når det en gang blir avsluttet.

– Jeg tror det ligger mye lærdom å hente av de feilene som er gjort, sier hun.

Gjennomføringsevne

Da presidentskapet innstilte Andreassen som ny direktør, beskrev stortingspresident Tone W. Trøen henne som en dedikert og dyktig leder med energi og god gjennomføringsevne.

– En hyggelig beskrivelse. Det er bare å takke for tilliten. Jeg gleder meg til å være med på å legge til rette for at stortingsrepresentantene har moderne, sikre og effektive forhold for å gjennomføre sitt arbeid, sier Andreassen.