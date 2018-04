First House offentliggjør deler av Waras kundeliste

NYUTNEVNT: Statsminister Erna Solberg (H) med sin nyutnevnte justis,- beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara. Foto: Vagenes, Hallgeir

Som ledd i Tor Mikkel Waras tiltredelse som justisminister, har hans tidligere arbeidsgiver First House offentliggjort deler av hans kundeliste.

Wara sa opp sin stilling, sitt partnerskap og solgte aksjene sine i selskapet samme dag som han fikk plassen ved Kongens bord.

First House har valgt å offentliggjøre en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring», melder Aftenposten kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

Etter at Wara ble utnevnt som statsråd, kom det krav fra SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, Torgeir Fylkesnes (SV) og PR-byrå-veteran Hans Geelmuyden om at kundelistene fra First House skulle leggas fram.

– Det at man har jobbet i andre steder og hatt kunder som har krav på konfidensialitet, kan ikke vi fra regjeringens side endre. Det er First House som må åpne om kundeliste. Og det har jeg forståelse for at de stor grad kommer til å gjøre, sier statsminister Erna Solberg.

– Må passe på habiliteten sin

På spørsmål fra VG om statsministeren selv har bedt om å se kundelistene, svarer hun:

– Det han har oppgitt til meg er at han ikke har jobbet med noen større kunder, eller store forhold som går direkte på justisministerens ansvarsområde. Men han har jobbet mye med næringsliv, og det betyr at han som statsråd må passe på habiliteten sin, sier Solberg til VG.

Selv sier Wara at det er opp til byrået om kundelistene skal legges fram, men at han foreløpig ikke kan se at det er områder innenfor Justisdepartementet der han vil være inhabil på grunn av tidligere kundeforhold.

– Nei, det ser jeg ikke, men jeg skal selvfølgelig gå gjennom dette når jeg får satt meg inn i departementets arbeidsoppgaver. Men det er en fordel at jeg stort sett har jobbet med nærings- og finanspolitikk, og det er ikke naturlige kunder, i alle fall ikke i First House, som har hatt justisdepartementet som et område man har jobbet mot.

Av offentlige kunder har Wara hatt Østfold fylkeskommune og Statens lånekasse.

Dette er lista over andre kunder som offentliggjøres:

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)

Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

REMA 1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening.

I tillegg nevner selskapet et oppdrag for Politiets fellesforbund, som ble avsluttet for tre år og tre måneder siden.

Videre viser First House til at det kan være konkurransemessige forhold hos både selskapet og hos kundene som gjør at de ikke opplyser om kundeforholdet.

Fakta Fakta om First House Rådgiving- og kommunikasjonsbyrå etablert i 2010.

Tar oppdrag i finansiell kommunikasjon, samfunnskontakt, virksomhetskommunikasjon og politikk.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) jobbet som seniorrådgiver i byrået i 2012.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel vara har vært partner i PR-byrået siden 2010.

