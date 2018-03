KrF-Hareide om mistillit mot Sylvi Listhaug: – Jeg har ingen ting å melde

Publisert: 16.03.18 10:10 Oppdatert: 16.03.18 10:44

STORTINGET (VG) Gruppestyret i KrF møtes om mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug i morgentimene fredag. Fremdeles vil ikke partiet si om de har valgt side.

– Jeg har ingen ting å melde, sa en tydelig unnvikende Knut Arild Hareide til pressen da han forlot gruppemøte til KrF fredag rundt klokken 10.00.

Gruppestyret i KrF samlet seg på Stortinget fredag morgen for å avgjøre om de skal stemme for eller imot mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i KrF sier at de ikke har konkludert ennå:

– Foreløpig har vi ikke konkludert. Vi konsentrerer oss om tillit eller ikke tillit til en bestemt statsråd. Vi kan komme til å ta helgen i bruk. Tilliten til statsråden ble ikke akkurat styrket i går, sa han til VG.

Også Senterpartiet sitter i møte for å diskutere en avgjørelse fredag. For at mistillitsforslaget skal få flertall i Stortinget må både Sp og KrF stemme for.

Ifølge VGs kilder har partiet bestemt seg, og Sp-leder Tygve Slangsvold Vedum vil komme med en kunngjøring etter hvert.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold gikk torsdag hardt ut mot Listhaug på sin egen Facebook-profil , og sa til VG i etterkant at han selv ikke lenger har tillit til justisministeren.

Publiserte omstridt Facebook-innlegg

Siden fredag 9. mars har det rast rundt justisminister Sylvi Listhaug, da hun la ut et innlegg på sin Facebook-side hvor det sto: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Ved innlegget var det også et bilde av væpnede krigere.

Det vakte sterke reaksjoner, blant annet hos Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han mener koblingen mellom Ap og terror er skremmende, og mange 22.juli-etterlatte har reagert på utspillet.

Onsdag gikk statsminister Erna Solberg ut og beklaget på vegne av regjeringen.

Det var ikke nok. Torsdag fremmet hele opposisjonen på Stortinget forslag om sterk kritikk mot Listhaug - den nest sterkeste reaksjonen en statsråd kan få etter et mistillitsforslag. Jonas Gahr Støre sier han ikke har tillit til Lishaug som justisminister.

Fremmet mistillit

Torsdag fremmet Rødt sitt mistillitsforslag mot justisministeren, som skal stemmes over tirsdag neste uke.

Samme dag gikk justisministeren på talerstolen i Stortinget og beklaget. Det tok lang tid før Ap-leder Jonas Gahr Støre var fornøyd med unnskyldningen, som Listhaug kom med i åtte forskjellig varianter. Den siste var:

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Listhaug.

Fylkesledere sier tilliten er «tynnslitt»

VG snakket fredag morgen med flere fylkesledere i KrF, hvorav to mener partiet bør stille seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug , mens andre ikke ville konkludere.

– Jeg har meldt fra til Knut Arild Hareide at hvis han bestemmer seg for mistillit mot Sylvi Listhaug, så har han min støtte. Men det er han som må vurdere dette, uttalte fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF.

Også Toril Kristiansen, fylkesleder i Oppland KrF mener partiet bør støtte mistillitsforslaget mot Listhaug:

– Det er så mange saker. I denne ene saken må vi nå tro på at hun vil beklage, men det er blitt ganske mange saker som hun har vist at hun ikke håndterer på en god måte. Hun har vist at hun ikke har den tyngden som trengs for å inneha et slikt verv, og jeg vil derfor anbefale mitt parti å være med på å støtte et slikt mistillitsforslag, sier Kristiansen