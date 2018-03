SPRENGEREN: Per Isdahl (38), Senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg. Avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI) seksjon for kjemikaliesikkerhet (KSI). Foto: ANNEMOR LARSEN, VG

Lykkelandet: Byråkratene som elsker jobben sin

Publisert: 17.03.18 19:18

Nesten en tredjedel av alle yrkesaktive jobber i offentlig sektor. Er det byråkratenes arbeid som som gjør at vi andre kan dyrke lykken i det velfungerende norske maskineriet? Senioringeniør Per Isdahl (38) elsker alt som smeller.

Sprengeren

Navn: Per Isdahl (38)

Stilling: Senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg. Avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI) seksjon for kjemikaliesikkerhet (KSI).

Favorittbyråkratord: Baksprut

Baksprut er når steinspruten går i motsatt retning av den veien du sprenger. Jeg elsker alt som smeller!

Per Isdahl jobber på Enhet for eksplosiv sikkerhet, der de driver sivil håndtering av det som er laget for å eksplodere. I Norge har vi hatt en offentlig myndighet for håndtering av eksplosiver siden 1915 og var faktisk en av verdens største sprengstoffprodusenter frem til 2005. Fortsatt er vi storforbrukere: Vi bruker sprengstoff til å bygge alt fra tunneler og veier til mindre sprengninger for å bygge en privat garasje.

Mindre selvsagte ting, som også smeller, er airbag i bil og den oppblåsbare nødsklien på fly. Alt fyrverkeri som selges i Norge, er markedskontrollert her.

– Man skal ikke bruke fyrverkeri når man har drukket. Jeg velger å drikke opp pengene mine i stedet for å brenne dem.

Om byråkrater og byråkrati: Byråkrati synes jeg er en veldig bra ting, og veldig mye bedre enn alternativet.

Skjenkemesteren

Navn: Terje Gjertsen (54)

Stilling: Skjenkesjef i Bergen. Kontorleder ved kontor for skjenkesaker.

Favorittbyråkratord: Ugild

«Det er en egen bestemmelse i forvaltningsloven om sier at du skal være ugild, at du må være habil. Det synes jeg er et viktig prinsipp.»



Terje Gjertsen har siden 2015 styrt kontoret for skjenkesaker i Bergen.

– Da jeg overtok var det kritisk dårlig stemning og manglende tillit mellom bransjen og bevillingsmyndigheten. Vi kan i praksis ta levebrødet fra folk, da må det være god dialog og forståelse. I fjor var det ingen som mistet bevillingen. Men frem til 2016 hadde Bergen og Oslo en svært streng praksis. Nå er det et sentralt system for hele landet, som er mer liberalt.

I Bergen er det 396 skjenkesteder og 175 butikker som selger øl. Loven sier at alle skal ha minst ett kontrollbesøk i året, og at antallet totale kontroller skal være tre ganger så mange som antall steder som selger alkohol.

Om byråkrater og byråkrati: Byråkrati er jo en organisasjonsmodell, og et skjellsord for mange. Men hvis det gjøres riktig, kan det fungere godt. Reguleringer sikrer likebehandling.

Stempleren

Navn: Lucien Wangberg (43)

Stilling: Saksbehandler Statens vegvesen, Trafikkstasjonen på Sluppen utenfor Trondheim.

Favorittbyråkratord: Likebehandling

Likebehandling er viktig for at borgerne skal ha tillit til forvaltningen.



– Æ elske Trondheim og æ e veldig fornøyd med norsk byråkrati, utbryter Luciene Wangberg på trøndersk med portugisisk aksent.

Frem til juni i fjor drev Wangberg med fornying og utstedelse av førerkort og registrering av biler, da norske bileiere fikk en mulighet: Det ble lov å søke om personlig designet bilskilt på kjøretøy i Norge.

– Det eksploderte. Første døgnet kom det 13.000 søknader, første halvtimen var det vel 4000. Nå er det over 20 000 som har søkt om personlig kjennemerke - og veldig mange har fått avslag. Hvis du vil bruke et etternavn som er beskyttet, et ord som virker støtende, andres logo eller noe som «ikke passer på et skilt», blir det nei.

Om byråkrater og byråkrati: Jeg elsker jobben og synes det er flott å være byråkrat. Og byråkratiet i Norge er så mange tusen ganger bedre enn der jeg kommer fra, Brasil.

Forvalteren

Navn: Margrethe Meyer Trælvik (53)

Stilling: Seniorrådgiver, Avdeling Registerforvaltning i Brønnøysundregistrene.

Favorittbyråkratord: Registreringsenhet

Registreringsenhet er en fellesbetegnelse for alle som har registreringsrett i Enhetsregisteret.



De som blir sinte og sure er ofte de som ikke skjønner vår rolle og våre regler, sier Meyer Trælvik i Brønnøysundregistrene, etaten som utvikler og driver Norges viktigste registre for næringsliv og innbyggere.

– Men de fleste er hyggelige. Mange ringer først, de synes det er lettere å snakke enn å skrive.

Trælviks avdeling driver juridisk og praktisk veiledning for saksbehandlere internt, i tillegg til å rådgi folk som skal registrere egne foretak. Når det er foreslått endringer eller nye lover og forskrifter, skriver Trælvik høringssvar.

– Jeg bruker en til tre timer hver dag på klagesaker på registreringsvedtak, forteller hun.

En av dem var han som ville registrere Noahs ark som en forening, der han selv skulle være styrmann.

– Da jeg forklarte at han måtte ha medlemmer og et styre, svarte han at det hadde han: Det var Jesus og disiplene hans. Han klaget faktisk til departementet, der vi fikk medhold. En annen klagesak jeg husker godt, er Hallo i uken-redaksjonen som søkte om å registrere et selskap med et formål som var helt ubegripelig. Da de fikk avslag, laget de et nytt formål, som var å få godkjent det første formålet. Da fikk de godkjent selskapet, men de klarte aldri å oppnå formålet.

I Brønnøysundregistrene jobber de stadig mer med å kommunisere på en forståelig måte. Trælvik mener det nesten har gått litt langt.

– Det blitt litt mye sånn «hei-på-deg» og reklamespråk. Det er jeg ikke så begeistret for.

Om byråkrater og byråkrati: Registeret her har vokst enormt, og jobben blir bare morsommere og morsommere. Jeg liker å jobbe med interessante juridiske problemer. Mye er blitt enklere, og en av tingene byråkratiet har jobbet mye med, er språk og kommunikasjon. Vi har flere ansatte som hovedsakelig jobber med klarspråk i Brønnøysundregistrene.

Veilederen

Navn: Nirvighan Singh (43)

Stilling: Rådgiver, NAV, Bjerke i Oslo.

Favorittbyråkratord: Arbeidsrettet tiltak

NAV er ikke et vikarbyrå, folk må ut og søke jobb selv, men vi hjelper dem.



Nirvighan Singh hjelper arbeidsledige over 30 år inn i jobb.

– Jeg møter alt fra analfabeter som aldri har hatt en jobb, til folk med doktorgrader som har mistet jobben og aldri har stått utenfor arbeidslivet. Noen må rett og slett starte med å lære alfabetet og gå på norskkurs, andre har høy utdanning og trenger kanskje bare et lite puff i riktig retning.

Vi har alle mye kompetanse som vi ikke er klar over, mener Singh, som prøver å hjelpe folk å lage en CV, fylle på med eventuelle kurs og komme seg ut på arbeidsmarkedet.

– Jeg prøver å være tydelig på hva jeg kan tilby av hjelp fra start. NAV er ikke et vikarbyrå, folk må ut og søke jobb selv, men vi hjelper dem.

Singh er nøye på at folk følger opp de aktivitetene han krever av dem. Gjør de det, så får de hjelp. Hvis ikke kan han stanse støtten for en periode, noe som på byråkratspråk kalles «tidsbegrenset bortfall». Tobarnsfaren er stolt av jobben han gjør, den gir ham muligheten til å hjelpe folk.

En dag ringte det en høygravid dame som var dypt fortvilet. Hun følte seg så hjelpeløs at hun ville ta sitt eget liv. Hun ante ikke hvor hun skulle begynne. Jeg hjalp henne med søknader og informerte henne om hennes rettigheter. Etter noen uker troppet hun opp i resepsjonen her og hadde med seg sitt nyfødte barn. Hun virket glad og i balanse. Hun ville vise meg babyen og takke meg. Det betydde mye for meg og fortalte meg at jobben jeg gjør er viktig.

Om byråkrater og byråkrati: Det sikrer at folk skal ha det fint og få et bedre liv. Hvis vi ikke følger reglene, faller samfunnet sammen. Av og til er det frustrerende å være byråkrat. Det kan for eksempel være bare noen få meter som skiller et avslag fra godkjenning på et reisetillegg. Men reglene er til for å følges og det gjør det lettere for meg å være rettferdig.

Trygghetssjefen

Navn: Unni Beate Nilssen (55)

Stilling: Tilsynsleder i Luftfartstilsynet, Bodø, tidligere security-inspektør.

Favorittbyråkratord: Regler

Sånn er reglene!



– I mitt første møte med byråkratiet stilte jeg spørsmål og fikk svar fra juristen at «sånn er reglene». Og siden må jeg si at det er ganske dekkende i de aller fleste situasjoner og diskusjoner man kommer opp i. Jeg sier det ofte med glimt i øyet - på kav nordnorsk selvfølgelig.

Nilssens arbeid handler om flysikkerhet.

– Det er jo mange som sier om sikkerhetskontrollen at det ikke er noe vits, at det uansett ikke kan bli helt sikkert, og at man bare plager folk. Men hvis vi sier at flyet fra Bodø til Oslo kl. 15 på fredager ikke blir sjekket, ville du gått ombord da?

Unni har selv flere ganger forsøkt å gå ombord med ulovligheter.

– De aller fleste som tar med ulovlige ting, gjør det i ren vanvare.

Om byråkrater og byråkrati: Byråkrati kan kanskje virke litt diffust for dem utenfor, men for meg er det veldig konkret. Å trygge folk, trygge luftfarten.