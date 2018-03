AVVISER DEPARTEMENTSBYTTE: Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi vil ikke flytte justisminister Sylvi Listhaug til et annet departement. Foto: Mattis Sandblad

Frp-topp: - Ikke akseptabelt at Listhaug bytter departement

Publisert: 17.03.18 17:02

Frps parlamentariske leder hans Andreas Limi anklager Arbeiderpartiet for å ha satt igang et spill som kan føre til regjeringskrise. De vil ikke akseptere at Sylvvi Listhaug flyttes fra Justisdepartementet.

Lørdag åpnet både nemlig både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti for at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug kan fortsette i regjeringen hvis hun bytter departement.

Med andre ord: Om hun flyttes vil de ikke stemme for mistillitsforslaget som skal opp i Stortinget tirsdag til uken.

Men dette er ikke et alternativ for Frp, sier partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi:

– Nei, det syns jeg ikke er akseptabelt. Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetning i vår regjering. Listhaug gjør en utmerket jobb og har ikke gjort noe feil i forhold til Stortinget. Hun har beklaget og beklagelsen burde vært akseptert, sier Frp-toppen til VG.

– Ap har skjønt hva de har satt i gang. Et spill som i ytterste konsekvens kan føre til en regjeringskrise.

– Har dere noen slagplan om mistillitsforslaget får flertall?

– Ja, det må vi ha, men i første omgang vil vi avvente og se hva KrF gjør. Vi er selvfølgelig forberedt på begge utfallene, men vi håper at KrF konkluderer med at den beklagelsen som er gitt og den kritikken KrF har vært med på å uttrykke , er nok.

På spørsmål om han vet om det er møter mellom noen av partiene i løpet av helgen, svarer den parlamentariske lederen at han ikke kjenner til noen slike planer.

– Men jeg ser ikke bort ifra at det blir noen samtaler på aller høyeste nivå.