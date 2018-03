IKKE FORNØYD: Jonas Gahr Støre mener at forklaringen til Sylvi Listhaug om hennes omdiskuterte Facebook-innlegg ikke holder mål. Foto: Frode Hansen

Støre og Hareide krever fortsatt beklagelse fra regjeringen og Listhaug

AP-leder Jonas Gahr Støre og Krf-leder Knut Arild Hareide krever fortsatt en beklagelse fra regjeringen etter Sylvi Listhaugs (Frp) omdiskuterte Facebook-innlegg.

Justisminister Sylvi Listhaug la tirsdag kveld ut et innlegg på sin Facebook-profil hvor hun sier at det aldri var hennes hensikt å såre noen med innlegget hun publiserte 9. mars.

Over et bilde av væpnede krigere står det: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det har skapt en rekke reaksjoner. Innlegget er fortsatt synlig på profilen hennes.

I det nye innlegget står det at hun aldri mente at det skulle kobles til Utøya-terroren:

«Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var hverken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på.»

Videre skriver hun også at Støre tilla henne holdninger som hun ikke har, da han nylig kritiserte Facebook-innlegget hennes , og kalte det kynisk og ufølsomt.

«Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har».

Jonas Gahr Støre er ikke tilfreds med forklaringen.

– At justisministeren sier hun ikke forsto at budskapet er sårende og opprørende for mange, og nører oppunder hatefulle ytringer, er ikke tillitvekkende. Sylvi Listhaug har tross alt ansvaret ikke bare for krim- og terrorbekjempelse, men også områder som omhandler mennesker i sårbare livssituasjoner som vold og overgrep, skriver han i en SMS til VG.

Han skriver videre i et eget Facebook-innlegg onsdag morgen: «Det er bra at Listhaug etter fire dager ser at innlegget hennes var sårende, det ville vært riktig av henne å beklage for hun har tråkket over en grense»

Han krever fortsatt en beklagelse fra både Listhaug og fra regjeringen, og mener at innlegget må slettes.

– Om Listhaug og regjeringen tar ansvar sier hun klart og tydelig fra om at hun beklager og sletter innlegget. Og vi har ikke fått et svar fra Erna Solberg på om statsministeren mener innlegget kan bli stående, skriver han til VG.

VG har i to dager gjentatte ganger stilt Erna Solberg spørsmål om hun mener Listhaug bør beklage – og om hun har bedt henne beklage. Det spørsmålet vil Solberg ikke svare på. Hun svarer bare at hun mener Listhaug gikk over grensen.

Krf-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med noe av budskapet i forklaringen til Listhaug, men påpeker at hun hvis hun virkelig mener det må hun slette innlegget fra 9. mars.

Hareide har bedt Listhaug beklage når regjeringens forslag om at det skal være mulig å frata fremmedkrigere deres norske statsborgerskap uten domstolsbehandling først, skal opp i Stortinget på torsdag. Han ble ikke betrygget av Listhaugs uttalelser nå.

– Jeg er glad for at Listhaug i sin siste Facebook-oppdatering sier at hun er lei seg for og forstår at hun har såret mange med sitt utspill. Da bør hun også fjerne årsaken til at mange har blitt såret, nemlig innlegget hun la ut fredag, skriver han til VG.