TILBAKE PÅ STORTINGET: Statsminister Erna Solberg ytret seg om ytringer etter Stortingets spørretime onsdag.

Listhaug-bråket: Nå vil Erna Solberg temme statsrådenes Facebook-ytringer

Publisert: 23.03.18 05:53

Statsminister Erna Solberg (H) tar nå grep internt i regjeringen for å hindre flere Facebook-kriser med sleivete uttalelser som kan skade hennes regjeringsprosjekt.

Overfor VG bekrefter Solberg at hun mener at tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk for langt på Facebook: Teksten som til slutt førte til hennes avgang, var også et knallhardt angrep på regjeringspartner Venstre .

Fra Stortingets talerstol onsdag formiddag slo Solberg fast at det finnes grenser for statsrådenes ytringsfrihet:

– Et regjeringsmedlem som har en plattform utgått av tre partier, skal forholde seg til det som er summen og det som er enigheten mellom de tre partiene. Da er man statsråd for tre partier, ikke bare for sitt eget parti, og det er den grunnleggende biten som jeg mener alle mine statsråder skal forholde seg til, sa Solberg i en replikkveksling med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ifølge VGs opplysninger er det første gangen Solberg gir et så klart signal om hva som er akseptable ytringer fra hennes regjeringsmedlemmer.

Hun la til at statsrådene skal ta hensyn til alle tre partiene i regjeringen og til hva som er regulert i regjeringsplattformen når de ytrer seg.

Derimot kan stortingsrepresentanter ytre seg videre og innenfor rammen av det programmet de ble valgt inn på, ifølge statsministeren.

Gikk for langt

På spørsmål om Listhaug har gått ut over rammen for hvordan statsråder kan ytre seg, bekrefter Erna Solberg dette:

– Det har vært noen av de uttalelsene, inklusive den på Facebook, som også rammet Venstre siden de var uenige med regjeringen i den saken, sier Erna Solberg.

– Det er viktig å passe på at vi alle bidrar til et godt klima til samarbeid mellom partiene som sitter i regjering, legger hun til.

– Ord kan stikke dypere enn kniver. Det knuser følelser og ødelegger tillit, og det skaper hat og ekstremisme. Alle, og spesielt partiledere, statsråder og stortingsrepresentanter må være særlig varsomme med å bruke ord som kan fremme hat. Holdninger skaper handlinger, sier Abid Q. Raja (V) til VG.

Anstendighet og ansvar

Solberg vil ikke svare på om dette er en ny instruks, men bekrefter at hun nå venter større anstendighet i debattene fra statsrådene:

– De fleste har hørt hva jeg har sagt om anstendighet og ansvar og annet. Så er det saker hvor Frp og Venstre har hatt ulike syn. Da må vi passe på at balansen blir annerledes når vi nå er tre partier i regjeringen, sier hun.

Hvordan Listhaug nå vil ytre seg offentlig som stortingsrepresentant, er ikke lengre Solbergs ansvar på samme måte:

– Hun vil snakke ut de sakene som hun er opptatt av. Fremskrittspartiet må håndtere sine stortingsrepresentanter basert på hva de selv ønsker og mener er riktig politisk debatt, sier hun.

Alltid på regjeringens vegne

Knut Arild Hareide, KrF-leder og tidligere statsråd i Kjell Magne Bondeviks regjering, er krystallklar i sitt prinsipielle syn på om statsrådene kan komme med private ytringer:

– Statsråder har full ytringsfrihet, men alt de sier, sier de som statsråd. Vi må kunne forholde oss til at en statsråd alltid uttaler seg på vegne av regjeringen, uansett om det er på Facebook eller i Stortingets vandrehall, sier Hareide til VG.