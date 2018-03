NESTLEDER: Trond Giske da han fremdeles var Jonas Gahrs Støres nestleder i forbindelse med et politsik utspill i januar i fjor. Foto: Vågenes, Hallgeir

Støre sier nei til Giske-comeback i Trøndelag Ap

Publisert: 07.03.18 16:29 Oppdatert: 07.03.18 16:49

Mange i Trøndelag Ap jobber intenst for at Trond Giske skal gjøre lynraskt comeback som nestleder i fylkeslaget. Men nå setter partileder Jonas Gahr Støre foten ned.

Aps leder mener det rett og slett er for tidlig at Giske får et nytt tillitsverv så kort tid etter at ledelsen fastslo at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Trøndelag Ap, som etter sammenslåingen av de to fylkene nå er partiets største fylkeslag, skal velge ny ledelse på årsmøtet i 6. og 7. april.

Adresseavisen skrev 3. mars at Trond Giske er foreslått av Trondheim Ap til å bli medlem av styret i Trøndelag Ap.

Målet skal ifølge avisens kilder være å gi Giske en plass i Aps mektige landsstyre, partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

«Bør gå noe tid»

I tilfelle må Giske, som er fra Trondheim og innvalgt på Stortinget fra fylket siden 1997, bli nestleder i Trøndelag Ap. Hvert fylkeslag har to medlemmer av landsstyret.

Lederen i valgkomiteen, stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol, som regnes som en nær alliert av Giske, bekreftet overfor Adresseavisen at Giske var en av fem foreslåtte kandidater til styret, i tillegg til lederen.

Men overfor VG sier i realiteten partileder Jonas Gahr Støre et klart og tydelig nei til at Giske bør velges til nestleder i Trøndelag Ap, og dermed inn i landsstyret.

VG stilte Jonas Gahr Støre dette spørsmålet:

– Hva mener du om at Trond Giske kan være aktuell som nestleder i Trøndelag Ap?

Det skriftlige svaret er ikke til å misforstå:

«Jeg har tillit til at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti gjør en klok vurdering når det skal foreslå medlemmer til det nye fylkespartiets styre. Jeg har sagt at det må være mulig å gjenvinne tapt tillit. Men i tilfeller der det har vært brudd på partiets retningslinjer i nær fortid bør det gå noe tid før man får nye tillitsverv i partiorganisasjonen».

Støre ønsker ikke å gi noen ytterligere begrunnelse utover denne uttalelsen.

Trakk seg som nestleder

I 2015 ble Trond Giske - som hadde vært leder i AUF, sentralstyremedlem statsråd i tre forskjellige departementer - valgt til nestleder under Støre sammen med Hadia Tajik.

Giske ble sett på som favoritt til å bli Aps leder og dermed statsministerkandidat den dagen Støre gikk av.

Men i desember i fjor avslørte VG og DN at det hadde kommet reaksjoner mot Trond Giskes oppførsel. Dette utløste en rekke andre varsler med påstander om seksuell trakassering som endte med at Giske gikk av som nestleder under dramatiske omstendigheter 1. januar i år.

Dette førte også til at Giske måtte trekke seg fra prestisjevervet som Aps finanspolitiske talsperson på Stortinget.

Etter dette har Giske og hans mange støttespillere i Ap kjempet for at Giske skulle få beholde plassen i Aps sentralstyre. Men dette ble stoppet, først av Aps sentralstyre, deretter av partiets landsstyre.

Nå stoppes trolig muligheten for at Trond Giske kan få en ny plass i Aps landsstyre.