Per Orderud: – Ingen trodde på det jeg sa. Det var en håpløs situasjon

INNENRIKS 2018-10-26T14:31:10Z

ORDERUD GÅRD (VG) Nå åpner Per Orderud for første gang opp dørene til rommet som ble kjernen til et av de største stridstemaene i trippeldrapssaken.

Christina Quist

Silje Ensrud

Publisert: 26.10.18 16:31

Onsdag 23. desember 1998 går et vådeskudd av på Orderud gård.

Kulen treffer det mørkebrune salongbordet før den spretter mot veggen, inn i et sort og hvitt litografi signert Odd Nerdrum som henger på veggen. Den etterlater seg hull i den rutete duken og glasset til bildet knuses.

Skuddet skulle bli et helt sentralt moment i rettssaken som endte i trippeldrapsdom mot Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød.

Nå åpner det fraskilte ekteparet for første gang opp dørene til stedet hvor det mye omtalte selskapet fant sted.

Stridstema i drapssaken

Et halvt år etter juleselskapet, i pinsen 1999, ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) funnet regelrett henrettet i kårboligen på Orderud gård i Sørumsand.

Derfor ble de dømt : Her kan du lese hele Orderud-dommen

Trippeldrapet på Orderud gård Natt til pinseaften 1999 ble Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept på Orderud gård i Sørumsand. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt trippeldrap, Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel og Lars Grønnerød fikk 18 års fengsel. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at motivet for drapet var en årelang arvestrid mellom ekteparet Orderud og Per Orderuds foreldre. Ingen har blitt dømt for selve utførelsen av drapene. Alle fire anket til Høyesterett, men det var kun Kristin Kirkemos sak som ble tillat prøvet. Den ble likevel forkastet senere. Per og Veronica Orderud ble løslatt i januar 2015, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Det tok ikke mange uker før politiet hadde pågrepet og siktet Per og Veronica Orderud, hennes halvsøster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød for medvirkning til overlagt trippeldrap.

Ingen har noen gang blitt dømt for å ha utført drapene.

Pågripelsene skjedde etter at Kirkemo i avhør hadde forklart at det denne kvelden ble planlagt drap, og at hun overleverte to våpen til Per og Veronica Orderud under juleselskapet. Kirkemo forklarte seg også om et vådeskudd.

Ekteparet nektet for at det hadde gått av et vådeskudd, helt til politiet klarte å etterprøve Kirkemos forklaring. Dette var medvirkende til at ekteparet fikk store problemer med sin troverdighet gjennom hele saken.

– Jeg visste at det skuddet ikke hadde noe med drapene å gjøre, og så satt jeg i en situasjon hvor jeg mistet foreldrene mine og søsteren min og ingen trodde på det jeg sa. Det er en ganske håpløs situasjon, sier Per Orderud til VG i dag.

Eksperter : Usikre på om dagens teknologi ville løst Orderud-saken

Mener seg uskyldig dømt

Både Per og Veronica Orderud har ferdigsonet dommen på 21 års fengsel. De har i alle år ment at de er uskyldig dømt, og i sommer leverte de en begjæring om gjenopptagelse av straffesaken mot dem. Privatetterforsker Tore Sandberg har i flere år bistått dem i dette arbeidet .

I begjæringen forsøker de blant annet å motbevise Kristin Kirkemos forklaring om juleselskapet.