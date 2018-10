NÆRT: Hans Olav Syversen satt tett på Knut Arild Hareide i flere år, men stiller seg heller bak nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad. Foto: Christian Clausen

Tidligere KrF-topp ut mot Hareides råd: – Blir naivt

Hans Olav Syversen var frem til i fjor en nær kollega av Knut Arild Hareide. Men han advarer partiet mot å følge partilederen mot Ap og Sp.

Hans Olav Syversen var i årevis forhandlingsleder for KrF i de tøffe forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre. Til Dagens Næringsliv sier han nå at han er uenig med KrF-leder Knut Arild Hareide .

Syversen mener det ikke vil være noen vei tilbake hvis KrF går til venstresiden og undersøker regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

– For meg blir det naivt å tro at man i en slik situasjon kan «sondere muligheten til venstre» i en slags tro på at bordet ikke fanger. Å tusle tilbake til H, F og V og si at det gikk dårlig med sidebyttet ser vel alle er en urealistisk opsjon, sier Syversen til DN.no .

– Folk der ute undrer seg over at et parti som ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister skal felle hennes regjering uten at det er oppstått en konkret grunn. De fleste jeg treffer skjønner ikke hvorfor Erna Solberg fortjener å kastes nå, sier Syversen til DN.