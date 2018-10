Høie måtte svare i Stortinget: Sårbare mennesker diagnostisert som «grisesjuke»

STORTINGET (VG) Jan Bøhler (Ap) mener kombinasjonen av sårbare mennesker, diagnostisering og store beløp i betaling betyr at Addictologi Akademiet burde vært lovregulert. Helseministeren svarte at «coaching» faller utenfor loven.

Publisert: 17.10.18 14:57

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) brukte i dag Stortingets talerstol til å spørre helseminister om dagens lovverk er godt nok når det kommer til å regulere terapivirksomheter som Addictologi Akademiet.

– Mener statsråden at vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra slike miljøer? spurte Bøhler.

Han viste til hvordan det gjennom VGs reportasjer er blitt «dokumentert hvordan syke, sårbare og avhengige mennesker er blitt diagnostisert for eksempel som ’grisesjuke’ og bundet til langvarig behandling og behandlingsreiser for titusener av kroner. Politiet sier at denne virksomheten i dag ikke rammes av loven om helsepersonell, eller loven om alternativ behandling.»

Da helseminister Bent Høie (H) fikk ordet pekte han blant annet på lov om alternativ behandling.

– I forarbeidene til loven, er begrepet «helserelatert behandling» nærmere presisert og avgrenset. Blant annet må det kunne fortolkes at tjenester som i det vesentligste fremgår som livsynsveiledning, personlig selvutvikling, coaching og lignende ofte vil falle utenforbi loven, svarte Høie.

– Når loven ikke treffer i dag, vil statsråden se på andre muligheter for å nå frem? fulgte Bøhler opp.

– Jeg kan ikke konkret ta stilling til om dette omfattes av loven eller ei, svarte Høie.

Torpedoer, pengepress og falske anmeldelser

VG har gjennom en serie dokumentarer og artikler dokumentert hvordan tidligere medlemmer av Addictologi Akademiet har blitt kontaktet av torpedoer , presset for penger , samt blitt meldt til politi og barnevern på falskt grunnlag.

Addictologi Akademiets eier er terapeuten Espen Andresen , som har nektet for alle anklager. I fjor tok han privat ut over tre millioner fra virksomheten sin, ifølge offentlige regnskaper. Andresen har rundt 20 klienter, ifølge VGs opplysninger.

Den konkrete terapivirksomheten Andresen driver har blitt beskrevet som preget av sosial kontroll, utskjelling og press om å bryte med familiemedlemmer , ifølge intervjuer VG har gjort med over 20 tidligere klienter.

Andresen selv har tidligere vist til samme argumentasjon som helseministeren.

– Addictologi Akademiet er en helt vanlig bedrift som leverer tjenester innen coaching og lederutvikling, sa han til VG 9. desember i fjor.

Etter VGs siste avsløring om sverting av eks-klienter , som enten hadde gått til søksmål eller skulle vitne for retten, har det politiske presset mot justisminister Tor Mikkel Wara og politimester Hans Sverre Sjøvold økt.

«Totalt uakseptabelt» , har Wara uttalt, mens Sjøvold uttalte han mente det var «ikke akseptabelt».

Høie oppfordret til anmeldelser

Bøhler, som sitter i justiskomiteen, har engasjert seg i problemstillinger rundt det omstridte terapimiljøet, både med tanke på hvordan politiet har håndtert saken, og hvordan man kan regulere slike virksomheter gjennom lovverket.

– Er det riktig at det skal være et lovtomt rom uten tilsyn når man sier man driver med behandling av sårbare mennesker med avhengighetsproblemer, spurte Bøhler i VG tidligere i oktober.

Han viste da blant annet til helseminister Bent Høies uttalelser i desember ved publisering av den første dokumentaren om Addictologi Akademiet.

Da understreket helseministeren den enkeltes frihet til selv å ta valg om hvordan han eller hun vil håndtere utfordringer i livet, på spørsmål om dagens lovverk var godt nok.

Bøhler mener det er på tide at formuleringene i dagens lovverk vurderes.

– Skuffet

Bøhler er skuffet over svarene til helseministeren.

– Jeg synes han svarer for passivt og er i grunnen skuffet over at han ikke har et klarere svar. Det virker som om det er greit at denne virksomheten kan beskyttes bak at det er snakk om coaching og veiledning, sier Bøhler.

Han forteller at han hadde forventet at ministeren enten skulle sagt at vi har lover i dag som kan gi disse menneskene beskyttelse, og at denne virksomheten dekkes av loven om alternativ behandling, eller at han vil vurdere et nytt lovarbeid for å kunne skape bedre trygghet mot at syke og avhengige skal utsettes for slike ting.

– Jo mer jeg setter meg inn i problemstillingen rundt denne saken og det miljøet VG har beskrevet, jo mer tydelig blir det for meg at denne menneskegruppen trenger at samfunnet kan beskytte dem bedre, sier Bøhler.

Spørsmål om etterforskningen

I forrige uke stilte også Jenny Klinge (Sp) spørsmål angående politiets behandling av saken til Wara. Hun ville vite om den samlede etterforskningen av saker knyttet til addictologimiljøet burde ligge på en den lokale politistasjonen Sentrum eller løftes over til de sentrale etterforskningsavdelingene i Oslo politidistrikt.

– Det tilligger ikke meg som justisminister å ha en oppfatning om politiets prioritering og organisering av etterforskningen i enkeltsaker eller sakskompleks. Regjeringen gir sine føringer gjennom ulike styringsdokumenter som budsjettproposisjoner og tildelingsbrev, svarte han videre og henviser til Riksadvokatens rundskriv om hvilke saker som skal prioriteres, var svaret til Wara.

Klinge var ikke fornøyd med svaret.

– Justisministeren er jo ikke bare overordnet administrator, han er i høyeste grad politiker også. Så jeg synes det er merkelig at han ikke vil ha en mening om hvordan politiet best kan etterforske sakene knyttet til addictologimiljøet. Jeg håper all oppmerksomheten som VGs dekning har medført vil få politiet til å ta denne problematikken mer på alvor, sier Jenny Klinge til VG.

Espen Andresen og hans nærmeste medarbeider Laila Mjeldheim, som driver Det norske kartselskapet AS, har begge avvist enhver befatning med forholdene som er omtalt i VG.

