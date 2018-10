KNOKLER: Disse knoklene tilhører en 150 millioner år gammel fiskeøgle. Foto: Spitsbergen Mesozoic Research Group

Har forsket på 150 millioner år gamle fiskeøgle-skjeletter

Tre nye skjeletter på Svalbard viser at det utdødde rovdyret kunne bli opptil syv meter lang.

– Ett av skjelettene er nesten helt komplett. Det er ganske sjeldent, og gir oss en større forståelse for hvordan fiskeøgler så ut, sier Lene Liebe Delsett, en av forskerne fra Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo .

Fiskeøgler var marine rovdyr med enorme øyne og delfinlignende kropp, som levde i tidsperiodene trias, jura og kritt, som strekker seg fra 252 til 100 millioner år siden.

I en artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet PeerJ , beskriver forskerne tre nye skjeletter fra Svalbard . De tilhører samme familie og er 150 år gamle.

Hadde 120 tenner

To av skjelettene viser blant annet hvor store fiskeøgler på Svalbard ble.

– De varierte mer i størrelse enn hva vi først antok. Mens det ene skjelettet tyder på et voksent dyr på rundt tre meter, viser det andre at fiskeøgler også kunne bli mellom seks og syv meter – om ikke enda større. Vi kan ikke si hvilken art disse to tilhører, siden skjelettene ikke var komplette.

Det tredje skjelettet tilhører arten Palvennia hoybergeti, som ble beskrevet som ny for verden i 2012.

– Dette funnet er viktig fordi skjelettet gir etterlengtet informasjon om hodeskallen, skulderen og ryggsøylen. Med mer enn 120 tenner viser det også at dette var et farlig rovdyr i havet.

Skjelettene kan også si noe om hvilke havområder som hang sammen på den tiden og hvordan fiskeøglene forflyttet seg, forklarer Delsett.

– Dette var raske rovdyr som kunne svømme lange avstander. Basert på funnene har de hatt mye kontakt med andre havområder og dyregrupper.

– En skattkiste

De tre skjelettene føyer seg inn i rekken av totalt 26 fiskeøgle-skjeletter, som alle er funnet på ett og samme sted på Svalbard.

Slottsmøya-leddet ligger rett nord for Longyearbyen, og er en skattkiste for forskning, ifølge Delsett.

– Det er unikt at vi har en så stor samling fra samme sted. Det er et lite geografisk område, og et av de mest spesielle stedene i verden for fiskeøgler fra den tidsperioden.

– Fiskeøgler-samlingen oppbevares på Naturhistorisk museum. Vi håper å kunne stille ut mer i Oslo og Longyearbyen, da dette har blitt etterspurt av mange. Men det er nok ikke alt som er like spennende for folk flest. Noe er så spesielt at kun en forsker kan finne det interessant, sier Delsett.