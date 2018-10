SNART AUF-LEDER: Ina Libak, her i salen rett før landsmøtet startet torsdag formiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

AUF stenger døren for abortkompromiss med KrF

AUFs påtroppende leder Ina Libak (29) varsler bråk dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for å forhandle om abortloven for å lokke Kristelig Folkeparti til å gjøre ham til statsminister.

Publisert: 18.10.18 13:07

– Det er ikke et samarbeid vi ønsker. AUF vil ha en regjering der politikken tas til venstre, og med partier på venstresiden, som SV. Det er det vi vil ha, sier Ina Libak til VG.

– Så du vil ikke ha noen regjering med KrF?

– Nei.

– Du mener Ap heller skal la være å gå i noen regjering hvis det ikke kan skje uten KrF?

– Som AUF-ere tror vi avstanden kan bli for stor. For oss er retningen for Norge veldig viktig. I en del saker hvor AUF står tydelig på venstresiden, så kan KrF blokkere forslag som fjerning av kontantstøtten, sier Libak.

Abortultimatum

Hun understreker at AUF vil være konstruktive dersom Ap innleder regjeringsforhandlinger med KrF.

VG møter Libak på vei inn til AUF-landsmøtet i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass i Oslo sentrum. Der skal hun søndag velges til ny leder for Aps ungdomsparti, etter Mani Hussaini.

Torsdag morgen gikk generalsekretær Morten Dahle Stærk i organisasjonen Menneskeverd ut i VG og forlangte at KrF stiller ultimatum til de to statsministerkandidatene: fjern «Downs-paragrafen» (Lov om svangerskapsavbrudd § 2C, red. anm.) i abortloven.

Libak sier forslaget er uhørt og at hun forventer at Ap vil avvise forslaget kontant.

Lov om svangerskapsavbrudd § 2c: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet»

– Arbeiderpartiet skal ikke innskrenke kvinners mulighet og adgang til å bestemme over egen kropp og eget liv. Vi må ha andre tiltak, som bedre kvalitet og tilgang på prevensjonsmidler, god opplysning eller bygge opp tiltak som gjør det lettere for familier å ha barn med psykisk utviklingshemning. Men det er uaktuelt å godta noen innskrenkninger i kvinners rett til abort.

Fri abort

– Bør Ap delta i regjeringer som innskrenker adgangen til abort etter uke 12?

– AUF sier nei til enhver innskrenkning i kvinners frie adgang til abort. Da bør det være uaktuelt med samarbeid, sier Libak.

Ikke nok med det: AUFs landsmøte ligger også an til å gå inn for å fjerne abortnemnda og utvide adgangen for fri abort til uke 18, mot dagens grense på uke 12 i svangerskapet.

– Dette er ikke et frislipp av abort. Allerede i dag får over 90 prosent innvilget abort av nemnda hvis de søker om det. Det er veldig vondt for kvinner i en sårbar situasjon å skulle få beskjed fra en nemnd om at de kan eller ikke kan få abort. I Sverige har de siden 1974 hatt fri abort frem til uke 18. Det er ikke slik at flere tar aborter der, men kvinnen får reell medbestemmelse med vårt forslag, sier Libak.

– Men det er en betydelig økning i den frie abortadgangen?

Ja, men det burde de kvinnene få velge selv. Norske kvinner er fint i stand til å ta ansvar for det på egen hånd, slik som i Sverige og Tyskland, sier Libak.