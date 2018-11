IKKJE IMPONERT: Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) meiner byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) ikkje akkurat har overgått seg sjølv i vellukka oppvekstpolitikk når han vil gje alle eittåringane halv pris på barnehageplass. Foto: Roger Neumann, VG

Sp-Jenny: Skivebom frå Ap-Raymond med halv pris for eittåringane

Gratis kjernetid for eittåringar er ein skivebom, meiner ho. Gratis kjernetid for eittåringar er ein innertiar, meiner han. Jenny Klinge (Sp) og Raymond Johansen (Ap) fyrer laus mot kvarandre om det er eittåringane som treng rimelegast barnehageplass.

Språket kan minne om ein rapport frå Landsskyttarstemnet. Men det dreiar seg om ein forrykande raud-grøn krangel om barnehagepolitikk og kven som skal få mest priskutt; foreldra til dei minste ungane i barnehagen – eller andre foreldre.

Bakgrunnen er at byrådsleiar og leiar av programkomitéen i Oslo Ap, Raymond Johansen slapp nyheita om gratis kjernetid i barnehagen for alle eittåringar – i VG tysdag kveld.

Medan han dikka med vesle Fillip (1 md..) i ein kaffibar på Disen, fortalde Raymond Johansen at han går inn for at Oslo Ap løyver 300 millionar kroner kvart år for å gje alle eittåringar i byen gratis kjernetid. I praksis er det halv pris for ein heil barnehageplass til rundt 3000 kroner.

– Det er eit svært treffsikkert tiltak, faktisk ein innertiar for å få fleire born inn i barnehagen. Det er viktig for språkutviklinga til borna og kvardagen til småbarnsforeldra, seier byrådsleiaren til VG.

Sp-Jenny stegla

Jenny Klinge stegla nærmast då ho las om utspelet frå Ap-Raymond.

– Seriøst, er det eittåringane det er viktigast å få inn i barnehagen? Ja, spons gjerne småbarnsforeldre, men det er frå toårsalderen ungane får noko att sosialt av å gå i barnehagen. Då bør sponsinga heller rette seg mot desse ungane, torar Klinge.

Ho meiner at dei som absolutt må ha dei aller yngste ungane i barnehage, vanlegvis gjer det fordi dei skal jobbe. Og då har dei som regel råd til å betale barnehageplassen også.

– Då betyr det ikkje noko økonomisk om sponsinga av barnehageplassen skjer då eller seinare. Dette er ikkje eit innlegg mot barnehage, men ei ytring om at det å stimulere til meir bruk av barnehage ikkje bør rette seg mot eittåringane, minner Klinge om.

Ni av ti 1–5-åringar har barnehageplass * Trass i at det blir færre barn i barnehage på grunn av lågare fødselskull, held andelen barn i aldersgruppa 1–5 år med barnehageplass å auke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017. * Til saman var det 281.622 barn i barnehagar i 2017, ein reduksjon på vel 1000 barn. Dekningsgrad varierer noko for ulike aldersgrupper: * Dekningsgraden for barn i alderen 1–5 år var i 2017 på 91,3 prosent, ein auke på 0,2 prosentpoeng frå året før. * Dekningsgraden for 1- og 2- åringar var på 82,5 prosent, ein auke på 0,5 prosentpoeng. * Dekningsgraden for barn i alderen 3–5 år var på 97 prosent, ein liten auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med 2016. * Dekningsgraden for aldersgruppa 1–5 år varierer frå lågast i Oslo med 88,2 prosent og høgast i Troms med 94,4 prosent. (Kjelde: Statistisk sentralbyrå)

Hennar Senterparti har lang røynsle som regjeringspartnar med Raymond Johansen sitt Arbeidarparti. Difor skvatt Klinge då Johansen fortalde at han også hadde teke mål av seg til å spreie gratis kjernetid for eittåringane utanfor Oslo sine bygrenser.

– Då ville eg ha teke kraftig til motmæle, nærmast lagt ned veto mot noko slikt, seier Klinge.

Raymond Johansen (Ap) minner Klinge, som kjem frå Surnadal i Møre og Romsdal – om at Oslo berre for år sidan hadde den lengste barnehagekøen blant norske storbyar.

Framsnakkar tidleg barnehagestart

– Vi veit at ein god start forlengjer livet. Det er ein myte at ikkje eittåringar også har stor nytte av å gå i barnehagen. Barnehageforskinga viser også at dess lengre ein har gått i barnehage dess lengre klarar ein seg gjennom åra i skulen og kjem i arbeid, argumenterer Johansen.

– I byen vår er gratis kjernetid for alle Oslo sine eittåringar særs god politikk fordi nesten kvar tredje eittåring ikkje går i barnehagen, legg han til.

Dagens regjering har auka prisane på ein heidags barnehageplass med rundt 700 kroner i månaden. Samtidig er kontantstøtta auka til barnefamiliar som ikkje brukar barnehage.

– Dette er ei dobbel fattigdomsfelle som slår særskilt sterkt ut i hovudstaden. Mange har fleire born i barnehagealder utanfor det fellesskapet som ein barnehage er. Mange foreldre ønskjer å gå ut i jobb, men då er prisen avgjerande. Det er beklageleg at Sp ikkje ser kor viktig dette forslaget er i Oslo, seier Raymond Johansen.

Jenny Klinge held fast på at det er eit feil signal å betale halve barnehageplassen for alle eittåringane. Ho støttar i staden at foreldra til dei minste får kontantstøtte som kan motivere dei til å vere lengre heime saman med barnet.

– Frir du litt til KrF no, Klinge?

– Nei, det er heilt irrelevant for meg kva KrF meiner om dette, svarar Jenny Klinge.

PS! Senterpartiet er ikkje representert i Oslo bystyre – og fekk 0,6 prosent av røystene ved lokalvalet i 2015. Under stortingsvalet i 2017 fekk Sp 2,6 prosent i Oslo.