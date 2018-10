AVSPERRET: Denne uteboden er avsperret på grunn av de høye målingene av metangass som er gjort der de siste dagene. Foto: Privat

Målte høy metanlekkasje i borettslag – nå vurderer kommunen oppkjøp

Et område i Lillehaugen borettslag ble sperret av mandag etter høye målinger av metan fra bakken. Nå fremskynder Skedsmo kommune vurderingen av om de skal kjøpe noen av boligene.

Publisert: 22.10.18 22:48

Borettslaget ligger i nærheten av området Brånåsen, som tidligere fungerte som søppeldeponi. De som bor der har i lengre tid bekymret seg over gassen som siver opp av bakken , det har vært meldt om lekkasje av eksplosive og helsefarlige gasser i flere av hjemmene, eiere har meldt om bygninger som siger. De har bedt om at Skedsmo kommune kjøper boligene deres, slik at de kan flytte til et tryggere sted.

Torsdag ble det gjort målinger av Sintef Molab i Lillehaugen borettslag på oppdrag av kommunen. Målingene fikk til dels høye verdier av metangass utenfor en utendørs bod. Målingene ble oversendt kommunen lørdag. Mandag ble området rundt boden sperret av og strømmen til boden kuttet på grunn av de høye målingene.

– Klarer ikke mer

På et skilt et par meter fra noen av boligene står det:

«Innenfor dette gjerdet er det påvist funn av metangass av forhøyet nivå. Dette kan være brann/eksplosjonsfarlig hvis det kommer i kontakt med en tennkilde som gnist, fyrstikk, sigarettglo eller lignende».

Styreleder i borettslaget, Marianne Mikkelsen, reagerer på at de ikke er informert om de høye verdiene som ble målt torsdag før mandag.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Det har vært sånn i flere dager uten at vi har fått beskjed, sier Mikkelsen til VG.

– I utgangspunktet skulle vi kanskje ha varslet med en gang. Det ble ikke gjort. Da jeg ble gjort oppmerksom på det, sa jeg at det skulle gis beskjed med en gang, sier Karina Ødegård, avdelingsleder for miljø i Sintef Molab, og utdyper:

– Selv om det er målt høy konsentrasjon, er det i liten mengde. Målingene endret derfor ikke situasjonen på området.

Avdelingslederen ble varslet om de høye målingene fredag kveld. De varslet kommunen lørdag morgen.

Borettslagene har bedt kommunen om å innløse boligene over lengre tid, slik at de kan flytte derfra.

– Nå klarer vi ikke dette mer, det er farlig her og det går ikke an å tette for gassen. Folk er blitt syke og én har solgt boligen med stort tap for å komme seg bort herfra. Vi har lyst til å få tilbake et vanlig liv, sier Mikkelsen til VG.

– Må tenne en sigarett ved bakken

– Målingene viser at det er funnet til dels høye nivåer av metan langs bakken ved en utebod, sier Ødegård.

Hun forklarer at funnene er gjort på bakkenivå, og at metanet fortynnes raskt. Selv om det er funnet høye konsentrasjoner noen steder, understreker hun at det ikke dreier seg om store mengder. Det utgjør ikke noen akutt fare for dem som bor der.

– Forutsatt at man ikke ligger langs bakken og tenner en sigarett, sier Ødegård.

– Det er dratt litt ut av proporsjoner hvor farlig det er der, men det skal ikke være sånn i et boligområde, sier hun.

– Fremskynder vurdering av oppkjøp

I en pressemelding mandag skriver rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune at han nå vil fremskynde vurdering av om enkelte boliger i området bør kjøpes ut av kommunen. Han begrunner det med de høye målingene de siste dagene, samt at det har vært vanskelig å gjennomføre permanente tiltak i Lillehaugen borettslag for å gjøre det fritt for metangass.

– Administrasjonen vil så snart som mulig legge fram en sak for kommunestyret der det vil bli vurdert om kommunen bør tilby å kjøpe ut enkelte boliger før det iverksettes permanente tiltak i området, sier rådmannen.

– Vi har absolutt forståelse for at folk blir bekymret. Vi er bekymret vi også.

Han sier at kommunen har arbeidet med saken over lengre tid, og at de er opptatt av at de tiltakene som gjøres er faktabaserte.

Rådmannen forteller at han spurte Sintef hvorfor de ikke ble varslet om de høye verdiene før mandag. Da fikk han forklart at de ikke mente at det var behov for en umiddelbar reaksjon.

Borettslaget Lillehagen og deler av borettslaget Haugen, samt noen eneboliger i området, ligger i nærheten av det gamle avfallsdeponiet Brånåsen. Deponiet ble opprettet i 1970 og var i drift til 1990, skriver Romerikes Blad.

Når avfallet brytes ned, dannes det gass. Denne siver nå opp fra bakken i de bebodde områdene.

Kommunen er ansvarlig for deponiet i henhold til forurensningsloven.