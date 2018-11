UROKKELIG: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i helsekomiteen, Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Frps helsetalsperson: Uaktuelt å innskrenke selvbestemt abort

Åshild Bruun-Gundersen i regjeringspartiet Frp er urokkelig på at en innskrenking av selvbestemt abort er uaktuelt. Samtidig er sentrale Høyrekvinner uvanlig tause om Erna Solbergs åpning for å drøfte endring av abortloven med KrF.

– Jeg mener det var viktig å være tydelig om dette før KrF tok sitt retningsvalg. Og jeg vil være like tydelig etter: Det er viktig for Frp å være klar på at dagens abortlov bør stå fast. Det er uaktuelt for meg å støtte innskrenkinger i abortloven. Denne saken egner seg ikke i politisk spill, sier Fremskrittspartiets helsetalsperson på Stortinget, Åshild Bruun-Gundersen til VG.

Dermed uttrykker hun full støtte til Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som hittil er den eneste sentrale politikeren blant Høyres kvinner som har opponert mot statsminister og Høyre-leder Erna Solbergs åpning for å forhandle om deler av abortloven med KrF i de forestående regjeringssonderingene.

– Jeg støtter ikke forslaget om å fjerne retten til å avslutte et svangerskap der fosteret har alvorlige sykdommer og fare for omfattende funksjonshemninger. Det er helt grunnleggende at det er familiene selv som bestemmer hvilke valg de skal ta i disse vanskelige vurderingene. Det er viktig at det fortsatt er foreldrene selv som tar dette valget også i fortsettelsen, sier Bruun-Gundersen og legger til:

– Abortspørsmål som dette er i seg selv uegnet som en del av regjeringsforhandlinger.

Fakta om abortloven * Dagens abortlov ble vedtatt av Stortinget 30. mai 1978. Den trådte i kraft 1. desember samme år. * Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. * Den omstridte paragraf 2c lyder slik: Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. * De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2017 ble det gjennomført 12.733 svangerskapsavbrudd, 435 færre enn i 2016. (Kilder: Store norske leksikon, Jusleksikon, Folkehelseinstituttet, Lovdata)

Hun har full tillit til at hennes egen partileder Siv Jensen fremmer partiets syn på dette i sonderingene og regjeringsforhandlingene med KrF.

– Du ser ingen mulighet for at de som skal forhandle kan binde opp regjeringspartienes stortingsgrupper til en kompromiss-løsning?

– Abortspørsmålet er en typisk sak der representantene i Frp står fritt til å stemme ut fra egen samvittighet, svarer Gundersen.

Skjørt kompromiss

Tidligere sosialminister, nå stortingsrepresentant for Høyre, Ingjerd Schou sier at de ennå ikke kjenner innholdet i forhandlingene og at det må legges frem før det kan tas et standpunkt, men:

– Mitt utgangspunkt er at abortloven, den endrer vi ikke. Det var et skjørt kompromiss da den ble innført.

Hun sier likevel at hun mener problemstillingene rundt abort av et foster i en tvillinggraviditet, skal drøftes.

Høyre-veteran, tidligere statsråd og eks.statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, er lite snakkesalig om statsministerens omstridte åpning for å drøfte abortloven i regjeringsforhandlingene.

Da et flertall på Høyres landsmøte for fem år siden gikk mot Ernas Solbergs forsøk på å endre abortloven, var Heiberg en av dem.

– Vi går oss vill med dette forslaget. Dette er et håpløst signal å sende, sa Nøkleby Heiberg da.

Nå sier stortingsrepresentanten:

– Dersom du skal spørre om abort, så svarer jeg ikke på det.

– Hvorfor ikke?

– Nei, jeg svarer ikke på det, hører du.

– Når kan du svare da?

– Jeg er såpass erfaren at jeg har lært å svare det samme hele tiden på det du spør om, svarer Nøkleby Heiberg.

Sentralstyremedlem i Høyre, Gunn Cecilie Ringdal, er like ordfattig.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere dette nå. Dette må jeg sette meg bedre inn i, sier hun.

Statsråd Monica Mæland var byrådsleder i Bergen da hun på 2013-landsmøtet sa at Høyre hverken bør eller skal innskrenke kvinners rett til abort.

Nå er det uaktuelt for Mæland å kommentere saken, formidler Mælands politiske rådgiver Camilla Strandskog til ABC Nyheter.

VG har heller ikke lykkes i å få en kommentar fra Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, som var er kjent som en ihuga motstander mot å endre abortloven.

Noen av Høyrekvinnene i stortingsgruppen er imidlertid åpne for Erna Solbergs tilnærming, etter at statsministeren har forankret sitt svar til KrFs Kjell Ingolf Ropstad om å løfte abort-temaet inn i regjerings-samtalene.

– Jeg er enig med tilnærmingen som Erna har, knyttet til at det er greit å ta opp tema og se på det, sier Torill Eidsheim i helsekomiteen på Stortinget.

– Jeg er tilhenger av dagens lovgivning, med unntak av retten til selvbestemt fosterreduksjon innen uke 12, som kom som en juridisk vurdering av nåværende lov, sier Elin Agdestein.

Hun peker på at Norge er ett av få land som tillater abort av friske tvillingfostre.

Kvinners rettigheter

– Når det gjelder paragraf 2c, legger jeg til grunn det Erna har understreket, at kvinners rettigheter skal ligge fast.

– Det betyr at kvinner fortsatt skal kunne få innvilget abort etter tolvte uke dersom det er snakk om alvorlige medisinske tilstander og at det fortsatt skal legges vekt på kvinnens livssituasjon, men at det kan eventuelt kan være snakk om å endre formuleringer i lovteksten som kan oppleves diskriminerende for mennesker med særskilte diagnoser.

Hun sier at det er dette siste punktet statsministeren har fått stortingsgruppens støtte til å snakke med KrF om.

Guro Angell Gimse, som er fungerende leder i Høyres kvinneforum, mener det ligger en klar forutsetning til grunn for at statsministeren kan samtale om eventuelle endringer i abortloven:

– Skal loven endres må samtidig vektingen av kvinnens synspunkt på egen situasjon styrkes når nemnda skal fatte en beslutning. Jeg forventer at ledelsen ivaretar dette hensynet ved en forhandling med KrF. Som Erna sa i Debatten på NRK torsdag vil det i praksis bety at kvinnene som søker abort, i like stor grad som i dag få innvilget det i fremtiden, skriver Gimse i en sms til VG.

Hun understreker at det hverken er Høyres eller Høyres kvinneforums politikk å endre abortlovens paragraf 2c.

– Vi hadde en grundig debatt rundt dette i 2013 og konkluderte med at den står fast.

2. nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, registrerer at hans invitasjon til Erna Solberg om å samtale om abortloven, avstedkommer reaksjoner.

– Jeg skjønner at dette vekker sterke følelser. Men jeg synes at statsministeren har håndtert dette på en god måte ved å være åpen og offensiv, sier Ropstad som møtte Erna Solberg og de to andre partilederne i regjeringen til det første møtet med KrF-delegasjonen mandag ettermiddag.