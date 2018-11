FREGATTEN: Den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» har kollidert med en tankbåt i Hordaland. Foto: Rune Thomas Ege/VG

Tankbåt og fregatt kolliderte i Hordaland: Flere personer skadet

INNENRIKS 2018-11-08T04:06:28Z

Det ble satt i gang full evakuering etter at en fregatt som kom fra NATO-øvelsen Trident Juncture kolliderte med et tankskip utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden tidlig torsdag morgen.

Oppdatert: 08.11.18 07:21

Ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland skal det ha vært 137 mann om bord i fregatten og 23 mann i tankbåten da kollisjonen skjedde.

Brannvesenet har fått melding om at det har lekket ut cirka ti kubikk olje fra tankskipet.

– Vi iverksetter tiltak etter dette, sier Hartvigsen.

Han opplyste at fregatten først tok inn en god del vann, og at den hadde en stor krenging.

– Men dette ser ut til å ha stabilisert seg nå, sier Hartvigsen.

Flere skadet

– Syv personer er skadet. Brann-, redningsbåter og dykkere er på vei til området. I tillegg er det brannvesen på landsiden. Evakueringen har akkurat begynt, sa han til VG like før klokken 05.00.

Drøyt en time senere var alle personene som var om bord i fregatten evakuert. Ingen av dem skal være alvorlig skadet.

Ti essensielt personale var igjen på båten og jobbet med å stoppe lekkasjen. Klokken 06.45 opplyser vaktleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge at de syv personene som var meldt skadet har lettere skader.

– Det var igjen ti essensielt personale på båten, men de er nå tatt om bord redningsskøyten K.G. Jebsen og blir kjørt videre til Bergen, sier Walle til VG.

Ifølge Hartvigsen var tankbåten på vei ut fra Stureterminalen da sammentreffet skjedde.

Ben Vikøren, som er redningsleder ved HRS Sør-Norge, sier de foreløpig ikke har oversikt over de skadede, hverken antallet eller alvorlighetsgrad.

– De skadede var om bord i fregatten. Tankbåten har det gått bra med, sa han til VG like etter klokken 05.00.

I en pressemelding opplyser politiet at det er snakk om tankbåten Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad.

Ikke oversikt

Sistnevnte ble omtalt i VG for noen uker siden i forkant av den store NATO-øvelsen Trident Juncture som fortsatt pågår i Norge.

Oberstløytnant og pressetalsmann i Forsvaret Vegard Finberg bekrefter overfor VG at fregatten har deltatt i Trident Juncture.

– Fregatten var ferdig med oppdraget, og var på vei tilbake til basen på Haakonsvern, sier Finberg, som opplyser at Forsvaret ble varslet om ulykken klokken 04.15.

Står delvis på land

Vikøren opplyser til VG at fregatten tar inn store mengder vann, men at det foreløpig ikke er fare for at skipet gå under.

– Den står delvis på land og blir støttet opp, sier Vikøren.

Han sier det er veldig mange båter i området som bidrar i redningsaksjonen.

– I tillegg til brann og politi, er det en redningsskøyte og to helikoptre på plass.