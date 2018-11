SØRGER: Sogneprest Terje Elvestad foran Sødorp kirke, som flagger på halv stang for den drepte 16-åringen. Foto: Trond Solberg / VG

Sognepresten om Vinstra-drapet: – En tragedie har rammet bygda

INNENRIKS 2018-11-01T07:38:44Z

VINSTRA (VG) Den lille bygda i Oppland er i sorg etter drapet på en 16 år gammel jente.

Publisert: 01.11.18 08:38

– Vi er her for hverandre, for å ha en skulder å gråte på, sier sogneprest Terje Elvestad til VG torsdag morgen.

Den 16 år gamle jenta ble knivstukket og drept i et boligfelt på Vinstra i Nord-Fron kommune onsdag ettermiddag . En gutt, også i tenårene, er pågrepet og siktet. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Sognepresten kjenner det lille lokalsamfunnet godt, og er selv preget av tragedien.

– Jeg fikk høre om hva som hadde skjedd tidlig i går kveld. Jeg er glad for at vi fikk åpnet kirken så raskt som mulig, slik at de som ville kunne komme hit, sier han.

Samles på skolen

Oppimot 150 personer var innom Sødorp kirke onsdag. Også den videregående skolen var åpen for dem som ønsket å søke trøst. Over 300 personer, de fleste av dem elever og lærere, kom innom.

Torsdag skal Elvestad være på skolen hele dagen, hvor det skal være en samling for elevene.

– Det er umulig å planlegge for noe som dette. Rektoren og jeg er enige om at jeg bare skal være på skolen i dag, sier Elvestad.

Ordfører Rune Støstad sier at det har blitt satt krisestab i kommunen.

– Det er en ekstremt krevende og vanskelig situasjon. De i kriseledelsen kjenner de involverte, så dette er en stor påkjenning. Tanken vår går til alle som er berørte. Dette er virkelig en stor tragedie i en bygd der alle kjenner alle.

Barnevernet koblet inn

Pågripelsen av tenåringsgutten skjedde utendørs, og politiet mener drapet har skjedd i forbindelse med en privat adresse. De har beslaglagt det de mener er drapsvåpenet.

Advokat Lorentz Stavrum er oppnevnt som mistenktes forsvarer. Barnevernet er koblet inn med bakgrunn i den antatte gjerningspersonens lave alder.

En voksen mann fikk lettere skader i beinet i forbindelse med drapet. Han ble fraktet til Lillehammer sykehus, og har blitt avhørt.

Operasjonsleder Pål Andersen sa til VG onsdag kveld at politiet ønsker å avklare hvorvidt vedkommende ble skadet da han forsøkte å avverge en hendelse.