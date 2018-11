LITE NYHETER: 19-åringen Marie Langmark og de andre norske soldatene leser lite nyheter under øvelsen Trident Juncture. Foto: Harald Henden

Norske soldater ved «frontlinjen»: Bryr seg ikke om storpolitikken

INNENRIKS 2018-11-03T19:53:42Z

TYLLDAL (VG) Opp en grusvei fra Fylkesvei 30 i Tylldal ligger norske soldater i en fremskutt posisjon i en fiktiv krig mot en dansk bataljon. Soldatene her har ikke tid til å bry seg med den reelle storpolitikken rundt NATO-øvelsen.

Publisert: 03.11.18 20:53

– Jeg har sendt styrker ut i skogen for å lete etter fienden. Vi forsøker å finne dem og ta dem ut, slik at vi kan fortsette fremrykkingen sørover. Fienden er en dansk bataljon, og de angriper oss med artilleri akkurat nå.

Kim Kaspersen viser frem det søkkvåte skogholtet nord i Hedmark han nå kontrollerer, sammen med soldatene han leder. Kaspersen er sjef for Kavaleriskavdronen i Panserbataljonen i Hæren.

Det er ikke noen ekte krig han leder an i, men skvadronen er fremste avdeling i Parti Nord, som kjemper mot Parti Sør i det fiktive slaget om Norge under gigantøvelsen Trident Juncture.

Nordmennene er på lag med US Marines, styrken som torsdag tok kontroll over Oppdal, og fremrykkingen fortsetter.

Reaksjon fra Russland

Samtidig som den planlagte simulerte krigen finner sted, er Russland aktive i det storpolitiske spillet som nå utspiller seg mellom NATO-landene og den mektige naboen i øst.

Den siste ukene har Russland vist en tydelig reaksjon på NATO-øvelsen, ved blant annet to ganger å ha varslet at de vil gjennomføre missiltester i det internasjonale farvannet utenfor norskekysten . Reaksjonen er beskrevet som hissig. Russiske forskere har også latterliggjort NATO-øvelsen på russisk TV.

Inne i et telt, bak en stridsvogn i skogholtet i Tylldal sitter fire unge norske soldater. Flere av dem er i førstegangstjeneste. De sier at de akkurat nå, fordi de er i tjeneste, ikke bryr seg stort om det som skjer utenfor deres egen base.

– Det er vanskelig ikke å få med seg nyhetene, vi følger jo med som alle andre. Men vi er nødt til kun å fokusere på oppgavene våre og hva som er skjer akkurat her, sier Kornelius Jordet (20).

– Andre får ta seg av det

Løytnant Petter Lillehagen (28) forsøker å få soldatene han er sjef for til å holde fokus.

– Andre får ta seg av de større problemene. Det vi fokuserer på her, er øvelsen og det samarbeidet vi skal få til å fungere med de andre landenes styrker, sier han.

19-åringen Marie Langmark har kun vært i forsvaret siden august, og synes det er stort å oppleve en øvelse av denne størrelsen. Nyhetene kan hun uansett ikke selv velge om du vil få med seg.

– Jeg har jo ikke noe mobil her ute, så all informasjonen og nyheter får jeg via de over meg i kommandokjeden. Jeg vet ingen ting om hva som skjer, sier hun.

Politikernes ytterste maktmiddel

Sjefen for skvadronen, Kim Kaspersen, sier at soldatene er vant til diskusjonen om storpolitikken, uten at det skal distrahere dem.

– Det snakkes alltid politikk rundt oss, vi er soldater og med det er vi politikernes ytterste maktmiddel, sier han.

– Det at Russland er en stor og potent trussel i øst snakker vi selvfølgelig om, og vi følger med. Vi trener jo på å alltid å være bedre enn dem.

Kaspersen ser seg rundt, før han begynner å løpe. Han roper at flere av soldatene inne i skogen, nære fronten med danskene, er tatt ut.

Noen fra den fiktive fiendens side har funnet ut hvor de norske styrkene befinner seg, så snart må de trolig trekke ut.

De utenlandske journalistene som har kommet til Tylldal for å møte nordmennene, får en forklaring på hva som skjer av oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

– Danskene er farlige, men våre soldater er fullt uthvilt, og de har satt sine bajonetter på geværene. Vi snakker om slakt, sier han spøkefullt, før han legger til:

– Nei da, de gjør klar sine vikinghjelmer og økser.