SAMMEN FOR Å REDDE KVINNE: Abid Raja og Sylvi Listhaug går sammen for å redde en pakistansk kvinne til Norge. Foto: Privat

Listhaug vil hente pakistansk familie til Norge

Frps Sylvi Listhaug og Venstres Abid Raja går sammen om å kreve at deres egen regjering skal hente pakistanske Asia Bibi og hennes familie - og gi henne asyl i Norge.

Det er ikke hver dag Listhaug ber forfulgte komme til Norge - og Raja og Listhaug har tidvis vært som hund og katt:

Ingen av delene hindrer at de to går sammen for å presse sin egen regjering til å invitere den kristne pakistanske kvinnen, Asia Bibi, og hennes familie til Norge, for å gi dem politisk asyl.

– Når vi først skal gi beskyttelse til noen, er dette et soleklart eksempel, sier Listhaug til VG:

– Ytringsfriheten er en sentral frihet. Denne kvinnen blir truet på livet og flere som har støttet henne har mistet livet fordi hun har drukket av en kopp . Hele denne situasjonen er absurd: Dette er eksempel på steinalderske holdninger, sier hun.

Listhaug sier hun er positiv til at Asia Bibi og hennes familie kan få politisk asyl i Norge, som kvoteflyktninger.

– Jeg mener vi bør bruke av den ordinære kvoten for flyktninger og gi beskyttelse til denne familien som åpenbart trenger det.

Raja er fornøyd med at de to kan gjøre et felles utspill på flyktningefeltet.

– Mobben i Pakistan vil ha henne hengt. Hun er i stor livsfare. Norges nære forhold til Pakistan kan gjøre det lettere å la henne komme hit, enn til andre land som har signalisert at de ønsker henne velkommen, sier Raja.

Årsaken er at islamister i Pakistan raser og demonstrerer etter at landets høyesterett frikjente dødsdømte Asia Bibi for blasfemi.

I et forsøk på å få slutt på opptøyene er Asia Bibi nå ilagt utreiseforbud av Pakistanske myndigheter.

Onsdag kveld meldte Bibis advokat at hun er løslatt fra fengsel, åtte år etter at hun ble dømt til døden.

– Jeg er blitt fortalt at hun er på et fly, men ingen vet hvor hun vil lande, uttalte advokaten Saif-ul-Malook i en melding til nyhetsbyrået AFP onsdag kveld.

Frykten for at hun skal bli drept, er overhengende; folk som har hjulpet henne, har blitt drept .

Hun ble dømt til døden i 2010, etter å ha sagt at Jesus døde på korset for å fri alle mennesker fra synd. Og for å ha utfordret sine landsmenn om hva deres profet har gjort for dem.

Stortingets visepresident Abid Raja ber Norge gi henne beskyttelse.

– Norge kan åpne sitt hjerterom for denne kvinnen, sier han.

VG støttet det kravet på lederplass onsdag, hvor blant annet SVs argumenter ble brukt: At Norges nærhet til Pakistan kan gjøre at en prosess for å få henne til vårt land, kan gå mer smertefritt enn til andre land som har et mer komplisert forhold til Pakistan.

– Det er åpenbart at kristne Asia Bibi og hennes familie er i fare for å bli utsatt for mobben, og bli drept. Det er også usikkert om Pakistan vil klare gi henne nødvendig beskyttelse, kanskje på kort sikt, men ikke på lang sikt. Det eneste riktige å gi henne politisk asyl. Hun har vært ni år i fengsel, for ingen grunn overhodet. Lidelsene hun og hennes familie er utsatt for må nå ta slutt, sier Raja.

Raja er leder av stortingets tverpolitiske religionsfrihetsgruppe og har siste fire år også ledet internasjonalt arbeid blant parlamentarikere for forfulgte religiøse minoriteter, et arbeid han også har fått pris for .

Han sier deres arbeid viser at religiøse minoriteters situasjon er uholdbar i mange land.

– Ja, det er kritisk i mange land. Kristne sin situasjon i Pakistan, som i dette tilfelle, men også i nabolandet India, muslimers i Myanmar og Kina, Bahai i Iran, og ikke minst forfølgelse av ateister verden over. Ting er ikke på bedringens vei de siste årene, men desverre PÅ feil vei.

Han sier den norske regjeringen har innsett dette.

– Jeg er glad for at regjeringen er offensiv og er glad for at og viser til at det i statsbudsjettet for 2019 er foreslått betydelig styrking av dette feltet.

Justisdepartementets informasjonsavdeling melder at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) dessverre ikke har mulighet til å kommentere dette i dag.