BORTE PÅ SEKUNDER: Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk forsvant på sekunder etter at den ble tatt av de store vannmassene. Foto: Spestad, Kåre / NTB scanpix

Vegvesenet jobber å spreng for berge utsatte broer

INNENRIKS 2018-10-14T16:19:56Z

Statens vegvesen og Mesta har alt mannskap ute for å håndtere flom på riksvei 15 og fylkesveier i Lom og Skjåk. En bro er stengt etter at de ekstreme vannmassene tok med seg en av bru pilarene og flere andre bruer kritisk utsatt. Publikum advares mot å oppholde seg på broene.

Publisert: 14.10.18 18:19

Søndag ble Dyringsbrua i Skjåk tatt av vannmassene, og det er fare for at flere bruer kan lide samme skjebne. Marlo bro nord for Lom på fylkesvei 483 har allerede fått store skader.

– Broen er helt stengt etter at en av bru pilarene ble tatt av de voldsomme vannmassene som utgjør en ekstrem påkjenning for flere av bruene i området, sier Fossen.

Han forteller at Statens vegvesen jobber for fullt med å begrense skadene på andre broer på riks- og fylkesveger i Ottadalen.

– Det er en ekstrem påkjenning på flere av broene og situasjonen er kritisk sier Ole Einar Fossen.

Søndag ettermiddag er status som følger:

Kraftig snøsmelting og regn har ført til flom på store deler av vegnettet i Lom og Skjåk. Den store vannføringen i Otta-vassdraget har blant annet satt alle fylkesveger i Skjåk under vann.

– Vannmassene er større enn i en vanlig vårflom, og utgjør en ekstrem påkjenning for bruene våre. Vi jobber nå for fullt med å begrense skadene på bruene, sier Fossen.

Han opplyser at riksvei 15 er helt stengt mellom Bismo og Nordberg. Skansar bro er stabil og er sikret med betongklosser og stein og det jobbes kontinuerlig med sikring.

Ved Vollung bro på riksvei 15 er vannstanden høy og stigende.

– Her er det en risiko og vi følger nøye hele tiden. Fylkesvei 484 er stengt og vi fyller på med stein ved bruene for utgå utgravinger ved landkarene. sier Fossen.

I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at vegvesenets avdelinger i øst, Midt-Norge og Vestlandet samarbeider om skilting, varsling og informasjon til publikum. Det er ingen øst-vest-forbindelse gjennom Ottadalen nå, i og med at fylkesveg 55 over Sognefjellet også er stengt, i tillegg til riksveg 15. Alternativ rute er E136 gjennom Romsdalen eller E16 Valdres via fylkesveg 51 over Valdresflye.