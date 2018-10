BLÅ HJEMMEBANE: Knut Arild Hareide besøkte lørdag årsmøtet til sitt eget fylkeslag, Hordaland KrF, som ble avholdt på Straume Forum på Sotra. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Hareide-alliansen håper hemmelig votering gir seier

VESTNES/BERGEN (VG) Det er trolig første gang i norsk historie: Fredag kan skjebnen til Norges regjering bli avgjort i et hemmelig og anonymt valg på KrFs landsmøte. Det gir håp til Knut Arild Hareides støttespillere.

– Det er ingen som sender bundne delegater til landsmøtet der det vil være skriftlig votering, så det er ingen som vet hvordan dette går før 2.november, sier Knut Arild Hareide til VG.

Lørdag gjorde hans røde allianse storeslem da fem fylkeslag i KrF hadde årsmøter og valgte 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte førstkommende fredag.

Mot blått flertall

Av disse ble det valgt hele 28 som støtter Hareides «røde linje», 20 som støtter høyresiden og fem som støtter forslaget om at KrF skal fortsette i opposisjon.

VGs delegatoversikt viser i øyeblikket at blå side leder med 82 mot rød sides 75 delegater. Det kreves 96 delegater for å ha flertall.

Kilder med innsikt i de interne delegatberegningene på begge sider forteller til VG at de tror det går mot en knepent flertall av delegater som sier de vil stemme KrF inn i dagens regjering ledet av Erna Solberg (H) på fredagens landsmøte.

Men Hareide-leiren har et ess i ermet: at avstemningene skal skje ved hemmelig, skriftlig valg.

Blå kan bli rød

På alle fylkesårsmøtene så langt har de som har villet bli delegater til landsmøtet blitt avkrevd svar på hva de vil stemme for på landsmøtet.

Men på landsmøtet førstkommende fredag, kan situasjonen bli helt annerledes:

I motsetning til hvordan avstemninger skjer i Stortinget (utenom valg av stortingspresident , red. anm.), så har partiledelsen innstilt på at landsmøtet fredag skal gjennomføre alle valg skriftlig, og dermed ikke ved bruk av stemmetegn.

På den måten vil ingen kunne vite om delegatene faktisk avgir stemmer på landsmøtet i tråd med hva de har lovet fylkesårsmøtene som valgte dem.

– Dette kommer til å være jevnt helt frem til 2.november, og de som sendes som delegater har ikke bundet mandat, og det gjennomføres skriftlig votering på vårt landsmøte, så det eneste vi kan være enige om på begge sider er at det er jevnt, sier Hareide til VG.

Gjør unntaket til hovedregel

Ved KrFs to siste landsmøter, i 2015 og 2017 , står det i landsmøtereglementet at avstemningene på landsmøtet som hovedregel skal skje åpent og ved bruk av stemmetegn, der delegatene må vise med stemmekort i salen hva de stemmer på.

«Avstemning skjer skriftlig der det er naturlig, eller dersom minst 5 medlemmer krever det, for øvrig ved stemmetegn», står det i reglementet fra fjorårets landsmøte.

Men i forkant av partiets ekstraordinære landsmøte har partiledelsen foreslått endringer. I forslaget (side 6) til landsmøtereglement er teksten en helt annen:

«Avstemning skjer skriftlig», står det i forslaget.

Kan bli omgjort

Blant Hareides støttespillere er det klare forventninger om at flere delegater som nå sier de vil stemme blått eller på å forbli i opposisjon, likevel vil stemme på Hareides alternativ fordi ingen vil kunne vite hvem som har stemt hva når voteringen er skriftlig.

Lederne for KrFs to største fylkeslag på landsmøtet, Rogaland (16 delegater) og Agder (18 delegater), er usikre på om det er lurt med skriftlig, hemmelig avstemning på landsmøtet.

– Dette har jeg ikke tenkt på før du nevner det nå. Jeg må nesten tenke litt på det. Hvis det blir en problemstilling, så får vi diskutere det, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF.

– Jeg synes dette er betimelige spørsmål, som vi må diskutere. Jeg utelukker ikke at vi må ta opp dette på landsstyremøtet torsdag. Jeg er i utgangspunktet spørrende til hva som er argumentet for hvorfor det skal være skriftlig votering, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF, og legger til:

– Særlig fordi vi har lagt mye arbeid ned i å sikre at delegasjonene nettopp skal representere fylkets syn, sier han.

Hareides trussel

I tillegg er det én viktig x-faktor som kan få delegater som har lovet å stemme blått til å endre standpunkt:

Dersom Knut Arild Hareide under landsmøtet truer med å gå av .

VG har fått bekreftet fra flere kilder, uavhengig av hverandre, at partilederen, på direkte spørsmål fra medlemmer i sitt eget sentralstyre, har sagt at han ikke vil være riktig mann til å føre KrF inn i dagens regjering, slik NRK meldte forrige uke. Hareide har så langt nektet å avklare offentlig at han vil gjøre dette.