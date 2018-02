REAGERER: KrF-leder Knut Arild Hareide mener Politiets utlendingsenhet (PU) mangler kompetanse om religion. Foto: Forde Hansen, VG

Hareide ut mot PU i kirkeasyl-saken: – Hårreisende

Publisert: 28.02.18 05:56

KrF-leder Knut Arild Hareide går hardt ut mot Politiets utlendingsenhets (PU) uttalelser om kirkeasyl etter at en afghansk familie ble hentet ut av et bedehus forrige fredag.

På sin Facebook-side tirsdag omtaler han blant annet PUs uttalelser til NRK som «hårreisende», og står fast ved at politiet ikke skal ta seg inn i kirkerom med makt, uavhengig av hvilket trossamfunn rommet tilhører.

– Deres uttalelser viser tydelig en religiøs inkompetanse. De blander kirkebygg, bedehus og bedehus knyttet til statskirken. Vi kan ikke begynne å skille mellom hvorvidt det er statskirken eller et annet kirkesamfunns bedehus i slike saker, vi må ha en prinsipiell tilnærming, sier Hareide til VG.

Debatten om kirkeasyl blusset opp etter at en afghansk familie ble hentet ut av forsamlingshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv Sunnhordland på Fitjar forrige fredag.

Familien på fem, to voksne og tre barn under seks år, har vært i kirkeasyl siden i fjor, og hadde fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse da politiet tok seg inn i bygningen og pågrep familien mens de sov.

Justisdepartementet var på forhånd orientert om aksjonen.

Tidligere har både Kirken og flere politikere uttalt at politiet hentet familien ut av kirkeasyl. Det vil i så fall være et brudd på Justisdepartementets retningslinjer, der det heter at politiet som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus.

– Hårreisende

Hareide ser problematiske sider med ordningen rundt kirkeasyl, men mener politiet er nødt til å følge de eksisterende retningslinjene for kirkeasyl – ettersom det på det nåværende tidspunkt er politisk enighet om ordningen i Norge.

– Hvis politiet ikke har nok kunnskap på dette feltet, må de søke den kompetansen de trenger for å håndtere slike saker etter de eksisterende retningslinjene.

– Måten de uttaler seg på nå er hårreisende og bekymringsverdig. De kan ikke diskriminere ulike kirkesamfunn. Et gudshus er et gudshus, enten det tilhører Den norske kirke eller pinsemenigheten, sier KrF-lederen.

Hareide mener utlendingsmyndighetene trådte over en grense da de gikk inn for å hente ut familien i Fitjar.

– Dette var etter det jeg kjenner til et gudshus, og familien skulle vært beskyttet av ordningen, sier han.

Politiet: – Bygningen fungerer som en bolig

PU mener på sin side at bygget som familien oppholdt seg i ikke omfattes av retningslinjene for kirkeasyl.

– Det fremgår klart av retningslinjene at det ikke kan utelukkes at politiet går inn i andre typer lokaler tilknyttet kirken, skriver Kristel Lee Høgslett, fungerende leder ved juridisk avdeling i PU, i en epost til VG.

Hun opplyser om at politiet kan gå til pågripelse i et menighetshus som tilhører den norske kirken, og understreker at det også må gjelde tilsvarende bygninger tilhørende frimenigheten.

– Det henger sammen med at det er selve kirken og kirkefreden som skal respekteres og ivaretas, ikke andre formål som ligger utenfor kjernen av hva kirkebygninger eller bedehus er ment til, skriver Lee Høgslett.

Videre opplyser hun om at politiets vurdering først og fremst er gjort etter hvilken nåværende funksjon bygningen har, og at politiet i dette tilfellet har fått opplyst at bygningen fungerer som en bolig.

– Kan komme lignende saker

Mandag denne uken sendte Norges kristne råd et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor de ber departementet avklare to forhold etter hendelsen i Fitjar.

– Vi vil avklare om retningslinjene er endret angående praksis overfor mennesker som søker tilflukt i en kirke eller et bedehus, inkludert dem som tilhører trosretninger utenfor Den norske kirke, sier Knut Refsdal, leder i Norges kristne råd til VG.

I brevet til departementet ønsker rådet også en avklaring av hva slags kirkebygg som omfattes av retningslinjene.

– Et kirkebygg må ikke ha et spir og se ut om en kirke for å falle inn under de eksisterende retningslinjene. Det forventer vi også at Justis- og beredskapsdepartementet forholder seg til.

– Hvis det legges opp til en annen praksis enn den som er i dag må dette avklares. Jeg kan se for meg at det kan komme lignende saker i fremtiden, sier han.

Utsendelse satt på vent

Mandag måtte PU igjen avbryte utsendelsen av familien. Årsaken er at faren ble innlagt på sykehus i helgen, og leger mener han ikke er frisk nok til å sendes ut.

Moren og de tre barna er nå flyttet til et ordinært asylmottak. Det opplyser pastor Frank Håvik i menigheten Nytt Liv Sunnhordland til Bergens Tidende .

Familiens advokat Jostein Løken sier til VG tirsdag at en uttransportering nå vil være i strid med utleveringsavtalen med Afghanistan, hvor man tar hensyn til alle typer sårbarhet, derunder sykdom.

– Vi skriver en begjæring til Byfogdnemnda i dag, hvor vi ber om midlertidig oppholdstillatelse, fordi vi mener det er farlig å returnere familien til Afghanistan, sier Løken til VG.