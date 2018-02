Thommessen om byggeskandalen: Saken har vært et mareritt

Publisert: 26.02.18 18:24 Oppdatert: 26.02.18 19:06

INNENRIKS 2018-02-26T17:24:03Z

2,3 milliarder skattekroner er nå prislappen på renoveringen på Stortinget. Høyres Olemic Thommessen føler at han fortsatt har tillit som Stortingets president.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) og hans visepresidenter er i hardt vær etter at byggeprosjektet på Stortinget igjen sprakk med 500 millioner kroner, fra 1,8 til 2,3 milliarder.

Mandag ettermiddag var de samlet til et hastemøte for å diskutere hvordan dette kunne skje. Og hvordan kritikkstormen skal møtes.

– Marerittet er at det vil ingen ende ta med de feilene vi ser dukke opp underveis, sier stortingspresidenten til pressen.

Prosjektet har sprukket gang på gang og Thommessen legger ikke skjul på at statskassen må ta den største delen av regningen. På spørsmål om han var blitt informert ordentlig om kostnadssprekken av Stortingets administrasjon, svarer han «nei».

Det er altså et stikk til Ida Børresen, som trakk seg som stortingspresident for litt over en uke siden .

– Trodde du da du gikk inn i julen i fjor at 1,8 milliarder kom til å være sluttsummen?

– Ja, sier Thommessen til VG.

Få uker etterpå kom sprekken på 500 millioner skattekroner.

Da hun gikk av skrev Børresen følgende i en pressemelding: «Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 milliarder og ha behov for en tilleggsbevilgning».

Men at prosjektet kunne sprekke ut over 1,8 milliarder sa ikke stortingspresident Thommessen noe om da han i en tale orienterte Stortinget om byggeprosjektet 20. desember. Det er talen som Sp mener kan felle Thommessen – dersom han har feilinformert Stortinget.

Thommessen hevder imidlertid at Børresen hadde lest gjennom innlegget hans til Stortinget og ikke hadde noen innvendinger.

– Vi hadde på presidentskapsmøtet 7. desember som utgangspunkt at vi skulle holde kostnadsrammen på 1,8 milliarder. Vi visste at reservene var så godt som oppbrukt, innrømmer Thommessen, men sier at det bildet de fikk etter jul var noe helt annet.

VG har tidligere avslørt at det var et heftig drama i kulissene da Stortingets direktør Ida Børresen måtte gå av for to uker siden. Ifølge VGs kilder antydet hun at også Olemic Thommessen kunne måtte gå .

– Det var direktørens ansvar. Vi har ikke fått informasjon om prosjektet som gjør at vi kan håndtere det på en god måte, sier Thommessen til pressen mandag.

Må inn på teppet

Onsdag må Thommessen og presidentskapet redegjøre for finanskomiteen på Stortinget og alle de parlamentariske lederne i et lukket møte.

Ap, Sp og KrF krever i tillegg at han redegjør åpent for hele Stortinget – ikke bare i et lukket møte. Til det sier Thommessen «det skal ikke stå på meg».

– Vi skal møte dem med et åpent sinn og med et utgangspunkt om å orientere dem, sier Thommessen.

Dette er byggeprosjektet:

Sier han har tillit

Thommessen fikk færre stemmer enn noen annen stortingspresident på over 40 år da han i fjor høst ble gjenvalgt. Men KrF, Venstre, Høyre og Frp sto støtt bak hans kandidatur. Spørsmålet er hvor trygt Thommessen nå sitter.

Rødt og SV har varslet at de vil vurdere et mistillitsforslag mot Thommessen – men også at de vil vurdere å samle stemmer på Stortinget for å utlyse nyvalg av stortingspresident.

På spørsmål presidentskapet står samlet og at han har tillit, svarer Thommessen ja.

Han sier det er mye de kunne gjort annerledes i prosessen – og at de på onsdag skal legge frem svar på hvem som visste hva når.

Og beskriver byggeprosjektet som et «mareritt».

– Grunnlaget vi har fått, var mangelfullt. Ved flere korsveier dukker det opp nye problemer.

Les også disse VG-sakene om byggeskandalen: