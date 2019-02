ÉN METER HØYT: Gjerdet er lavere enn Bane NORs eget regelverk tilsier og varselet om «høyspenning livsfare» er festet på stolpen mot sporet, vendt vekk fra allmennheten. Foto: TORE KRISTIANSEN

Tenåring døde i togtunnel – gjerdet som skal beskytte er 70 centimeter for lavt

FILIPSTAD (VG) Ved tunnelen hvor en tenåring mistet livet og to er alvorlig skadet etter å ha fått strøm i seg, er gjerdene lavere enn hva Bane NORs eget regelverk tilsier.

Høyspentanlegget i tunnelen på Filipstad i Oslo sentrum har en spenning på 15.000 volt. En gutt født i 2003 fikk på søndag strøm i seg og døde av skadene. To jevnaldrende – en jente og en gutt – ligger på sykehus med alvorlige skader.

Flettingsgjerder som sikrer jernbanen skal settes opp i byer, tettbygde strøk og andre steder der det er viktig å beskytte folk mot høyspentanlegg. «Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt», står det i Bane NORs eget tekniske regelverk (punkt 3.3)

Likevel er gjerdet rundt den potensielt livsfarlige tunnelen nede i 1 meter og 8 centimeter, viser VGs målinger. Det er hele 70 centimeter for lavt.

TIL MINNE: Onsdag morgen var det tent lys og lagt ned en rekke roser ved Ruseløkka fritidsklubb. Det lave gjerdet og tunnelinngangen ligger rett bak dette treet. Foto: Oda Leraan Skjetne / VG

– Hårreisende uttalelse

Tunnelinngangen ligger midt i et travelt boligstrøk. Onsdag morgen ser VG foreldre leie oppspilte barn inn i en barnehage på den ene siden av tunnelen. Her er gjerdet over 1,8 meter, hele veien.

Men på den andre siden, ved Ruseløkka fritidsklubb, er det en annen sak. Her er gjerdet bare 1,8 meter de første 7 meterne. Deretter, like nedenfor en basketballbane og et pingpong-bord, dropper det 1,08 til 1,3 meter.

Bane NOR sa mandag at «et gjerde er der for en grunn, uavhengig av høyde» og at «folk må vise respekt for gjerder».

– Uttalelsen om at det ikke spiller noen rolle hvor høye gjerdene er, er hårreisende, sier advokat Sven Knagenhjelm til VG.

– Selv om det finnes ungdommer som ikke lar seg stoppe av gjerder, som for eksempel har bestemt seg for å tagge, er det andre ungdommer som bare kan hoppe over på en impulshandling. Da kan et gjerde og et fareskilt være nok til å stoppe dem, sier Knagenhjelm

Han var advokat for en mann som i 2009 måtte amputere begge beina etter å ha kommet i kontakt med en høyspentledning på et for dårlig sikret område. Han fikk 10 millioner i erstatning fra staten.

Varselsskilt kun på innsiden

Broen over tunnelen er merket med tre gule varselsskilt med «høyspenning livsfare». Men ved det lave gjerdet, vender varselmerket på stolpen inn mot sporet.

I Bane NORs eget regelverk står det at høyspenningsskilt skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder.

TYDELIG MERKET: Broen over tunnelen har tre slike skilter. Foto: TORE KRISTIANSEN

For å se varselet om høyspenning og livsfare ved tunnelen på Filipstad, må man stå innenfor gjerdet. Står man på utsiden, ser man kun et gult merke som det står «Z-19» på:

SER DU MERKINGEN? Varselskiltet er montert på innsiden av denne stolpen. Det er langs denne stolpen at gjerde er så lavt som 1,08 meter. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

GANSKE LITE: Skiltet med «høyspenning livsfare» vender inn mot sporet og er heller ikke synlig med det blotte øyet sett fra motsatt side av skinnegangen. Foto: Tore Kristiansen

Også ved barnehagen på den andre siden av sporet er det kun festet en advarsel på innsiden, mot jernbaneskinnene, ingen oppe ved gjerdet.

Bane NOR: Merket etter regelverket

Bane NOR svarer ikke på VGs spørsmål om det er et brudd på deres regler at gjerdene er så lave. De skriver i en mail:

– Gjerdene rundt hele Filipstad-området er 1,80 meter høye. På punktet som dere viser til kan det være snakk om at gravearbeid eller oppfylling på utsiden har redusert avstanden til toppen av gjerdet. Dette blir undersøkt nærmere, og det er for tidlig å si mer om omstendighetene nå, skriver pressevakt Oddvar Nordli.

De hevder de rutinemessig sjekker gjerder rundt hver 14. dag og utbedrer skader.

– Gjerder og kontaktledningsmaster er merket med høyspenningsskilt i henhold til regelverket. Generelt er det imidlertid et problem for oss, på Filipstad og andre steder, at slike skilt stjeles og at gjerder klippes i stykker, sier Nordli.

Dette sier jernbaneloven I Jernbaneloven står det at alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet. Det er forbudt for publikum å stige på og av tog som er i bevegelse, å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum og å benytte planovergang når tog kan ventes. Samtidig plikter Bane NOR å skilte og sikre tilstrekkelig til å holde allmennheten ute, mens også de med lavere evne til å forstå risiko, som barn. Vis mer vg-expand-down

Skal se på gjerdene

Havarikommisjonen vil i løpet av denne uken beslutte om de skal åpne undersøkelse eller ikke. Politiet etterforsker også om det har skjedd noe klanderverdig med sikringen av anlegget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også gjort undersøkelser, fordi de har et spesielt ansvar for el-sikkerhet og fører tilsyn med Bane NOR.

UNDERSØKER: Tirsdag var Statens havarikommisjon på befaring på ulykkesstedet. Området som de tre ungdommene tok seg inn i er et togparkeringsområde, og det sto søndag to gamle togsett av typen 69, parkert inne i tunnelen. Foto: HELGE MIKALSEN

Politiet vet ikke hvordan ungdommene klarte å komme i kontakt med høyspenten, som er 5,5 meter over bakken.

I november 2002 mistet en 17 år gammel gutt livet etter å ha kommet i kontakt med en kjøreledning over et tog i det samme området.