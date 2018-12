BLE ANGREPET: Ap-politiker i Oslo bystyre, Abdullah Alsabeehg (32). Foto: Jan Petter Lynau, VG

Dagsavisen: Oslo-politikere angrepet på politisk møte

INNENRIKS 2018-12-05T07:16:02Z

Flere Oslopolitikere ble utsatt for et angrep fra en person som var invitert til et møte i rådhuset, skriver Dagsavisen. Verst gikk det utover Ap-politiker Abdullah Alsabeehg (32), som løp ut av møtetrommet etter at møtedeltakeren skal ha løftet et glass foran ham.

Publisert: 05.12.18 08:16 Oppdatert: 05.12.18 09:31

– Jeg ble skremt. Det var noe jeg kjente på kroppen i en tid etterpå. Men det skal ikke få hindre meg i å utøve mitt arbeid som folkevalgt, sier Abdullah Alsabeehg til VG. Han satt bare cirka en meter fra den aggressive gjesten i møtelokalet i rådhuset.

Også Høyre-politiker Geir Kvarme var redd.

– Nå er jeg ferdig, tenkte politikeren som er kritisk til sikkerheten på Rådhuset.

Han uttaler seg til Dagsavisen om saken onsdag.

En mann som var invitert til møte med kultur- og utdanningskomitéen kom med rasistiske utsagn og gikk til angrep på politiker Abdullah Alsabeehg (Ap).

– Det var et par strakser der hvor jeg tenkte «nå er jeg ferdig». Det var en jævlig ubehagelig situasjon. Jeg ble skikkelig redd, forteller Høyre-politiker Geir Kvarme, best kjent for mange som skuespiller og TV-personlighet gjennom en årrekke.

Ikke hverdagskost

Tidligere denne høsten var han sammen med andre politikere i rådhusets kultur- og utdanningskomité på et møte med innbyggere som har bedt om å få møte med komiteen.

Men denne dagen gikk det ikke som vanlig, da en person de var i møte med gikk til et tilsynelatende rasistisk angrep på Ap-politiker Abdullah Alsabeehg.

– Dette var ikke hverdagskost, sier kollega Kvarme.

Allerede tidlig på dagen hadde mannen oppført seg unormalt. I en rapport fra rådhusets forvaltningstjeneste, som har ansvar for sikkerheten på rådhuset, står det at han ble avvist og vist bort fra rådhuset noen timer tidligere.

Dagsavisen har fått tilgang til to rapporter om saken, én fra rådhusets forvaltningstjeneste, og én er fra møteleder denne dagen, Rødt-politiker Eivor Evenrud.

Alsabeehg løp ut av møterommet

Ifølge rapportene skal mannen ha oppført seg rart fra starten av. Han skal ha gitt mye oppmerksomhet til Aps skolepolitiske talsperson i Oslo bystyre, Abdullah Alsabeehg (32) , den eneste personen i møtet med mørk hudfarge.

– Han var veldig opptatt av å snakke om grisemat. Om svin. Om bacon. Så begynte han å snakke om å dyrke det norske, forteller Geir Kvarme til Dagsavisen.



Personen skal også ha omtalt verdenskulturfestivalen Mela som «negerfestivalen».

Han kom med ganske rasistiske utsagn. Og etter hvert begynte han å beskytte seg fra å se på Abdullah, ved å holde en laptop mellom dem, går det frem av en beskrivelse som VG har fått om hendelsen.

– Rådhuset skal være trygt for alle

Mannen skal også ha løftet et glass på en truende måte, som om han skulle slå eller kaste det mot Alsabeegh.

Abdullah Alsabeegh (32) sier til VG at han opplevde situasjonen som truende og skremmende. Han løp ut av møtelokalet for å komme bort fra situasjonen. En rådhusansatt sekretær kom imellom den truende gjesten og Ap-politikeren.

– Ingen folkevalgte skal oppleve at noen løper truende etter dem. Rådhuset er byens demokratiske verksted og skal være trygt sted for alle, sier Alsabeed til VG onsdag morgen.

Han mener sikkerheten i rådhuset er viktig å prioritere, men ikke på en måte som fører til større barrierer mellom folkevalgte og innbyggere de er valgt til å representere.

Samtidig sier han:

– Dessverre opplever mange samfunnsdebattanter, politikere og journalister hets og angrep som er rasistisk motivert. Det er viktig å stå imot rasisme. Det er viktig å si ifra, mener Alsabeehg.

«Han løftet et glass og sto på en måte som om han skulle kaste det på komiteens medlemmer», skriver Rødt-politiker og møteleder Eivor Evenrud i sin rapport om hendelsen.

Deretter skal mannen ha begynt å løpe rundt møtebordet, noe som ble oppfattet som om han gikk til angrep på Alsabeehg. Ap-politikeren rakk da å forlate rommet, mens mannen ble avskåret av en sekretær.

Deretter kom en sikkerhetsvakt inn og tok hånd om situasjonen, hvoretter mannen bortvist fra Oslo rådhus.