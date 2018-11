PREKÆR SITUASJON: Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel sier til VG at de ga et nytt tilbud til Norsk Sykepleierforbund mandag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

NHO har gitt sykepleierne nytt tilbud – fikk nei

Tirsdag tok NHO kontakt med Norges sykepleierforbund med et nytt tilbud for å løse konflikten, men fikk avslag. Norsk sykepleierforbud sier det er på kronen likt med tidligere tilbud.

Det er administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel som sier til VG at de har kommet med et nytt tilbud til NSF:

– Vi er ekstremt opptatt av å finne en løsning på denne konflikten. Vi tok senest i går kveld kontakt med NSF for å komme i dialog igjen. Vi ga dem også et konkret tilbud. Men dette ble avvist, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

– I en så alvorlig situasjon som vi står i nå er det viktig at begge partene tar ansvar, mener hun.

– Denne streiken har vart i snart fire uker, og situasjonen er prekær. Vi håper for både pasienter, pårørende og helseinstitusjonenes del at vi snart kan gå tilbake til en normal arbeidshverdag for alle, sier Kaltenborn.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier til VG at NHO ikke har kommet med tilbud om noe annet enn hva de tidligere har gjort i forhandlingene.

– Det «tilbudet», som hun kaller det, er ikke noe annet enn det vi fikk i forhandlingene som vi gikk til brudd på, sier By.

Hun understreker at Norsk Sykepleierforbund har vært tydelige på at deres medlemmer skal ha minstelønn på nivå med offentlig sektor:

– Dette gjelder de dårligst betalte sykepleierne i Norge, og det «tilbudet» er på kronen likt det vi har takket nei til – og gått til brudd på tidligere. Dette utspillet er et forsøkt på å få oppmerksomheten bort fra NHOs totalt uansvarlige opptreden ved å melde lockout, sier By.

Dersom en lockout skulle tre i kraft onsdag, betyr det at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben.

Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Sentrale kilder bekreftet til VG tirsdag at sykepleierstreiken kan bli stanset av regjeringen i løpet av dagen.

Situasjonen blir nemlig vurdert som så kritisk at regjeringen vil gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen.

Det helt avgjørende vil være en rapport fra helsemyndighetene, som er forventet å bli laget i løpet av tirsdagen, hvor man går gjennom konsekvensene av en lockout.

Hvis den rapporten er entydig i sine konklusjoner om at liv og helse vil stå i fare fra onsdag morgen, vil regjeringen etter alle solemerker gå inn med tvungen lønnsnemnd i løpet av tirsdagen, ifølge VGs kilder.

Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet vil heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn den de har i NHO.

NHO Service og Handel sier kravene sprenger rammen for vårens lønnsoppgjør og at de er prinsipiell motstander av å overføre den aktuelle lønnsstigen til privat sektor.

En mulig løsning er at de lavtlønte får et løft, men at oppgjøret samlet er innenfor den ordinære lønnsrammen på 2,8 prosent – og med dagens private stige.

En stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.